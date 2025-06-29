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Названы пять групп продуктов, подавляющих чувство голода

похудение, диета, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 17:55 Фото: pixabay
Диетолог перечислила группы продуктов, которые помогут контролировать аппетит при снижении веса, сообщает Zakon.kz.

В списке – полезные жиры, белки, клетчатка, медленно усваиваемые углеводы и зеленые листовые овощи. Об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог Мария АбиХанна.

По ее словам, худеющим не стоит забывать о продуктах, содержащих полезные жиры, таких как авокадо, ореховая паста и жирная рыба (например, скумбрия).

"Небольшое количество жиров помогает организму усваивать витамины и минералы, включая витамин D, и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила специалист.

Белки также продлевают чувство насыщения и помогают заранее предотвратить приступы голода.

"Взрослым женщинам в среднем требуется около 45 граммов белка в день, а мужчинам – около 55 граммов. Набрать необходимую норму помогают яйца, греческий йогурт и стручковая фасоль", – уточнила эксперт.

Насыщающий эффект оказывает и клетчатка, содержащаяся в семенах чиа, овсе и чечевице. Она не переваривается в кишечнике и не повышает уровень сахара в крови, что замедляет пищеварение и способствует стабильности аппетита.

Другим важным компонентом являются зеленые листовые овощи, такие как брокколи и огурцы. Они помогают увеличить объем порции без потребления дополнительных калорий.

Диетолог также посоветовала не пренебрегать медленными углеводами, которые содержатся в крупах и сладком картофеле. Они усваиваются медленно, обеспечивая организм энергией без резких скачков сахара в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее исследователи из Университета штата Пенсильвания в США заявили, что повышение уровня остроты блюд может стать действенным способом борьбы с перееданием.

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Андрей Дюсупов
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