Недосып мешает справляться с плохими воспоминаниями

Новое исследование ученых из университета Восточной Англии говорит о том, что недостаток сна ухудшает способность мозга контролировать плохие воспоминания, сообщает Zakon.kz.

В этом интересном исследовании приняли участие 85 здоровых людей. Во время сканирования мозга методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) участникам предлагали целенаправленно блокировать неприятные воспоминания. При этом одна группа провела ночь в лаборатории с полноценным отдыхом, а другая осталась без сна.

В результате стало ясно, что хорошо отдохнувшие участники, особенно те, кто проводил больше времени в фазе быстрого сна, лучше контролировали нежелательные воспоминания.

Фаза быстрого сна наступает после 60-80 минут сна и увеличивается с каждым новым циклом. Именно в быстрой фазе человек видит сновидения и у него формируются ключевые когнитивные навыки, например, к обучению или творчеству.

В то же время другой группе участников после бессонной ночи было сложнее активировать области мозга, ответственные за подавление памяти.

Руководитель проекта Маркус Харрингтон уверен, что проведенное исследование открывает новые горизонты для дальнейшего изучения роли сна и может помочь в разработке новых подходов к профилактике и терапии психологических проблем.

Он подчеркивает, что для большинства людей навязчивые воспоминания – это редкое явление, которое быстро проходит.

"Но при депрессии, тревожных расстройствах или посттравматическом синдроме такие мысли могут стать хроническими и мучительными. Наши результаты подчеркивают критическую важность сна для регуляции воспоминаний и мыслей. Понимание этих процессов способствует укреплению эмоционального здоровья и снижает распространенность психических заболеваний". Маркус Харрингтон

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