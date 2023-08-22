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Какие зоны в квартире могут быть опасны для здоровья

советы, врач Фото: pixabay
Врач-дерматовенеролог Светлана Яковлева перечислила угрожающие здоровью уголки квартиры, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, ванная комната – одно из самых грязных помещений, в котором нельзя ходить босиком из-за грибка.

"Если быть точнее, то это влажные, сырые и незасветленные уголки комнаты. Контакт с грибком вызывает заболевание ногтей, называемое еще онихомикозом", – объяснила Яковлева в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме грибка, в ванной может расти плесень, вызывающая астму, пневмонию, общую интоксикацию организма, предупредила врач.

Как выяснилось, опасен может быть для здоровья и туалет.

"Не нужно садиться оголенными участками тела даже на тот унитаз, который был тщательно вымыт дезинфицирующими средствами. В них много аллергенов, которые способны вызвать раздражение", – предупредила она.

На кухне, отметила специалист, также могут подстерегать плесень, грибок и иные микроорганизмы. Особую опасность представляет губка, если ее не менять каждую неделю и не просушивать после использования.

"На посуде, которая вымыта такой губкой, остаются бактерии. Они через еду попадают в организм, вызывая отравление или нарушения пищевого тракта", – заявила эксперт.

Еще одним источником заразы, по мнению Яковлевой, становится входная дверь, на ручке которой без дезинфекции могут скопиться микробы. Она отметила, если "после таких прикосновений притронуться к слизистой или ротовой полости, можно подцепить кишечные инфекции".

Ранее диетологи назвали продукты, которые вызывают голод и потому противопоказаны тем, кто хочет сбросить вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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