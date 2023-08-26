Как быстро и просто похудеть в талии на пять сантиметров

Фармацевт Абрахама Ходади подсказал, как быстро похудеть в талии на 5 см без тренировок, сообщает Zakon.kz.

По его словам, правильно определить размер каждой порции, пишет Daily Mirror. Согласно совету эксперта, объем крахмалистых углеводов в тарелке, то есть риса, картофеля или макарон, должен соответствовать размеру кулака, белковых продуктов – ладони. Кроме того, он рекомендовал к каждому приему пищи добавлять чашку зелени или овощей.



"Проверено, что через 6 недель такой диеты висцеральный жир в теле сократится на 14%, снизится кровяное давление и уровень холестерина, а талия уменьшится на 5 см даже без дополнительных тренировок". Абрахам Ходади

Ходади подчеркнул, что, следуя его диете, не нужно голодать и отказываться от любимых продуктов, так как есть нужно три раза в день и не придерживаться жестких ограничений.

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