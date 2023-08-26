Пять доступных продуктов для иммунитета

Врач-эндокринолог и нутрициолог Ангелина Водолазкая рассказала какие продукты помогут укрепить иммунитет перед предстоящей осенью и сезоном простуды, сообщает Zakon.kz.

Простые и доступные продукты, которые стоит включить в рацион в конце лета и начале осени, перечислила специалист по питанию и врач Водолазкая, передает Газета.Ru.

Крайне полезным овощем станет в этот период морковь. Она служит источником бета-каротина и витамина А, которые действуют как иммуномодуляторы. Насыщение организмы этими микронутриентами приводит к сокращению частоты и продолжительности ОРВИ.

Также врач рекомендует болгарский перец – основной источник витамина С для организма. В сладком перце содержится почти на 40% больше витамина С, чем в цитрусовых. Свежий, термически не обработанный перец содержит больше полезных витамин и минерал.

Шпинат входит в десятку лучших суперфудов, 100 граммов этой зелени содержат половину от суточной нормы потребления витамина А, также витамин С и Zn, так необходимые для поддержки работы иммунных клеток. Шпинат содержит пурины, поэтому избыточное потребление этого продукта чревато повышением мочевой кислоты.

Чеснок также будет очень полезен. Он способствует циркуляции крови, а также содержит более 100 антиоксидантов и фитонцидов, оказывающие противомикробное действие. Он стимулирует иммунную систему и снижает уровень холестерина. Но чеснок оставляет запах и при поедании в значимых количествах может вызвать отрыжку и сыпь на теле. Его не стоит потреблять людям с язвами желудка и гастритом.

Обратить внимание следует и на корень имбиря, который содержит активное вещество – гингерол. Одно из его наиболее важных действий на организм – это способность активировать клеточный иммунитет.

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