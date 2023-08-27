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Как бороться с главными причинами депрессии

советы, врач Фото: pixabay
Психолог Ольга Коробейникова назвала три главные причины депрессии, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, способствовать апатии и упадку сил могут токсичные отношения.

"Отношения, основанные на чувстве вины и долге, – это всегда тупик, безысходность, чувство внутренней несвободы. Данную модель ребенок впитывает от коллективного общего пространства, где семья воспринимается именно так, а не как что-то, дающее человеку гармонию, поддержу и чувство удовлетворения", – цитирует "Мослента" эксперта.

Также она отметила, что человек может страдать от отсутствия самореализации. Это происходит с людьми, которые выбирают профессию, которая не нравится, но приносит им деньги. Коробейникова порекомендовала в таком случае попробовать найти "дело жизни".

"Это когда есть жадность до профессиональных знаний, отсутствует счет времени, и количество заработанных денег не стоит во главе угла", – пояснила она.

Кроме того, психолог посоветовала учиться слышать свой внутренний голос.

"Навык быть в тишине и спокойствии ума – это медитация", – заключила Коробейникова.

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