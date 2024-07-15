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Названы неочевидные причины лени

Неочевидные причины лени, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 17:48 Фото: pexels
Психолог Ольга Войцеховская считает, что одними из неочевидных причин лени являются низкая самооценка и депрессия, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, также такое состояние может быть вызвано длительным стрессом, неудовлетворенностью работой или отношениями. Кроме того, отмечает Войцеховская, лень возникает из-за переутомления, хронических заболеваний и недостатка сна, пишет NEWS.ru.

"Причины лени могут быть разнообразными и неочевидными: длительное пребывание в стрессе, неудовлетворенность работой или отношениями могут вызывать чувство апатии и безразличия. Депрессия – это серьезное психическое расстройство, которое может проявляться в постоянной усталости, потере интереса к жизни и отсутствии мотивации", – пояснила психолог.

Она подчеркнула, что лень – это не просто желание ничего не делать, а отсутствие мотивации. При таком состоянии человек испытывает сопротивление к выполнению каких-либо действий. При этом люди зачастую испытывают вину, беспокойство и неудовлетворенность собой.

По словам Войцеховской, иногда лень может быть полезной. Как пояснила психолог, ее можно использовать как источник вдохновения и способ наладить контакт с собой.

Психолог советует – как бы нам ни хотелось полениться, главное не допустить хронического состояния лени, которое может привести к депрессии. Чтобы этого не произошло, нужно позволять себе отдыхать от работы, другими словами, бездельничать. 

Ранее популярный казахстанский стилист Мади Бекдаир поделился советами, как поднять самооценку и укрепить любовь к себе без помощи психологов. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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