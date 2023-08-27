Почему дети и взрослые дергаются при засыпании

Сомнолог Мигран Буниатян рассказал о том, что подергивания в момент перехода от состояния бодрствования к первой и второй стадиям сна – это нормальный процесс, который чаще происходит у детей до 2 лет, сообщает Zakon.kz.

По его словам, у взрослого человека вздрагивание во время перехода ко сну происходит по разным причинам, ведь при засыпании меняются тонус мышц, состояние нервной системы, электрическая активность мозга. Если человек после подергивания засыпает, то повода для беспокойства нет, отметил эксперт. Если же сон нарушается, это повод обратиться к специалисту, чтобы выяснить – является ли сбой процесса засыпания признаком болезни, предупредил врач.

"Существуют различные заболевания, связанные с нарушениями сна, например, так называемые парасомнии. Это также могут быть нарушения в процессе быстрого или медленного сна. Также это могут быть какие-то эпилептические активности. Наиболее часто встречающиеся болезни на сегодня – это синдром обструктивного апноэ и синдромом беспокойных ног. В любом случае для того, чтобы ответить на вопрос "Это норма или патология?", необходимо провести специальные исследования", – объяснил "Газете.Ru" Мигран Буниатян.

Специалист добавил, что на сегодняшний день золотым стандартом диагностики является полисомнографическое исследование, по результатам которого врачи могут поставить диагноз.

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