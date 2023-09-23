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Деменция: 16 факторов, которые вызывают слабоумие

Деменция: 16 факторов, которые вызывают слабоумие Фото: pixabay
Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера (ADI) и Федерация ста ассоциаций по борьбе с болезнью Альцгеймера по всему миру определили основные факторы, которые провоцируют развитие деменции, сообщает Zakon.kz.

Как говорят ученые, деменция – это не болезнь сама по себе, а скорее состояние, которому способствуют ряд факторов. Среди основного побудителя деменции ученые выделяют болезнь Альцгеймера. Кроме того, деменцию вызывают и другие заболевания сосудистой системы, пишет DailyMail.

Кроме того, риск развития слабоумия повышают: высокое кровяное давление, ожирение, чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие физических упражнений, курение, воздействие загрязнения воздуха и диабет.

Повышает вероятность деменции повторяющиеся травмы головы. К примеру, у спортсменов, чаще у боксеров или регбистов. Среди прочего, ученые выделяют еще потерю слуха, депрессию, отсутствие образования и социальную изоляцию.

Как показали последние исследования, риск деменции возрастает при плохом питании и отсутствии сбалансированного питания. Особо ученые выделяют любителей ультраобработанных продуктов: готовой еды, магазинных перекусов, готовых соусов и снеков.

Потеря зрения приводит к перегрузке мозга, чтобы компенсировать его отсутствие. Эта концепция называется когнитивной нагрузкой. Потеря зрения связана с меньшими возможностями стимуляции мозга, а также с общим повышенным риском социальной изоляции и плохого психологического здоровья.

Потеря зубов была еще одним фактором деменции, выявленным в отчете ADI. Они ссылались на исследование, которое показало, что потеря зуба связана с увеличением риска деменции на 1,1 процента, а потеря 20 зубов повышает риск до 31 процента.

Плохой сон также увеличивает риск развития слабоумия. Сон помогает избавиться от накопления белков, связанных с болезнью Альцгеймера, поэтому длительный недостаток сна подавляет этот процесс, что приводит к повышению риска деменции.

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