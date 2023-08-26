Как защититься от кишечной инфекции на курорте

Гастроэнтеролог София Кардашова перечислила способы защиты от кишечной инфекции на курорте, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Мослентой" врач призвала избегать попадания морской воды в рот и нос.

"В морской воде содержится большое количество микроорганизмов, и с повышением температуры воды их число растет, а это, в свою очередь, увеличивает риск возникновения кишечной инфекции при случайном заглатывании воды", – уточнила она.

Эксперт отметила, что важно не забывать тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и руки, особенно перед едой, а также следить за чистотой игрушек и гигиеной рук ребенка.

Пить Кардашова рекомендовала только бутилированную или кипяченую воду, а питаться в проверенных местах, либо полагаться на отзывы. При этом проверять, достаточная ли прожарка мяса или рыбы, и отслеживать сроки годности и условия хранения продуктов, которые употребляете.

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