Ученые рассказали о пользе вареной кукурузы

Медики раскрыли пользу вареной кукурузы. Как выяснилось, кукуруза – кладезь полезных веществ, и она уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов, диабета, сообщает Zakon.kz.

Специалисты "Роспотребнадзора" заявили, что кукуруза и кладезь витаминов: витамин E, а также витамины группы B, K, PP, D, C; микроэлементы – фосфор, калий, магний, медь и никель. Более того, в ней содержатся полезные жирные и эфирные масла, кислоты и другие вещества, например, обладающие антиоксидантными свойствами. А по желтому цвету овоща можно определить, что он богат каротиноидами, такими, как зеаксантин и лютеин.

Ядра этого злака на 72% состоят из углеводов, на 14% – из белка, и еще 14% от состава занимают жиры. В 100 граммах кукурузной крупы содержится 365 калорий, несмотря на это, кукуруза – диетический продукт, так как уменьшает аппетит.

Кукуруза уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов, диабета. Помогает сохранить зрение и повышает тонус желчного пузыря.

Кукурузное масло богато фосфатидами, важными для работы головного мозга, а также полезно при профилактике и лечении атеросклероза, так как снижает уровень холестерина в крови.

Укрепляющее и питательное действие кукурузы особенно полезно для людей старшего возраста: в частности, этот натуральный продукт питания может помочь предотвратить мышечную дистрофию.

Опасные свойства кукурузы

Генномодифицированная кукуруза, выведенная для устранения насекомых-вредителей, опасна для здоровья людей.

Кукуруза противопоказана при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки.

Стоит воздержаться от употребления кукурузы людям с повышенной свертываемостью крови и тромбофлебитом. Кукуруза способна вызывать обострения.

Этот злак снижает аппетит, поэтому употреблять его людям, страдающим от недостатка массы тела, противопоказано. Так и кукурузное масло лучше не есть людям, страдающим от ожирения.

Как выбрать вкусную кукурузу

В первую очередь, смотрите на внешний вид початков. Темно-желтые зерна и сухие волокна – однозначный признак того, что кукуруза старая. А значит, даже после длительной варки снаружи останется твердой, внутри – разваренной, и никакой сладости не будет.

Стоит отдавать предпочтение молодым початкам с бледно-желтыми, может, даже беловатыми зернами и ярко-зелеными листьями. У таких початков чуть влажные волокна. Также помните, что не стоит брать очищенные початки – от этого кукуруза быстрее портится. Очищать початки стоит перед приготовлением, в противном случае сахар начнет превращаться в крахмал.

Кстати, количество рядов зерен в каждом початке – четное. Обычно кукурузный початок имеет от 8 до 22 рядов и содержит до 1000 зерен.

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