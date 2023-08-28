Врач рассказал об опасности картофеля и томатов

Что объединяет клубни картофеля, фиолетовые баклажаны и сочные помидоры? Кажется, что это совершенно разные овощи, но это не так. Эти овощи, а еще плюс к ним и болгарский перец – входят в группу пасленовых, сообщает Zakon.kz.

О пасленовых можно слышать противоречивые отзывы, с одной стороны – это овощи, которые обладают большим количеством полезных свойств, в другой – они содержат соланин, токсичное вещество, которое может быть опасным для человека.

Часто говорят, что от пасленовых лучше отказаться, если вы желаете похудеть или у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.



Газы

"Пасленовые содержат сульфуровые соединения, которые могут вызывать повышенное газообразование, вздутие живота и дискомфорт. В то же время пасленовые овощи могут оказывать положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт благодаря своему богатому содержанию клетчатки". Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Природный токсин

Всем хорошо известно, когда картофель только появился в Европе, он имел очень плохую репутацию, в его плодах (но не корнеплодах) содержится яд – соланин. Этот токсин есть и в других растениях семейства пасленовых, в томатах и в баклажанах.

По словам эксперта, токсин может вызывать:



гастроинтестинальные проблемы: раздражение желудочно-кишечного тракта, тошноту, рвоту, диарею и боли в животе;

нейротоксичность: при употреблении больших количеств соланина, он может оказывать негативное воздействие на нервную систему. Симптомы могут проявляться в виде головной боли, головокружения, нарушениях координации движений и даже судорогах;

аллергические реакции: кожные высыпания, зуд, отеки, вплоть до анафилактического шока;

метаболические проблемы: соланин может влиять на обмен веществ в организме, это приведет к нарушению работы печени и почек.



Где содержится соланин

Соланин, как говорится в публикации "АиФ", в небольших количествах содержится в сырых баклажанах, есть он в клубнях картофеля, но в тех, что долго находились на свету и позеленели. Также есть соланин в старых проросших клубнях.

Еще опасны недозревшие зеленые и бурые помидоры, но только в сыром виде, после термообработки токсин разрушается. Поэтому недозревшие помидоры можно жарить и мариновать.

Отравление соланином

Но не все так страшно, дело в том, чтобы действительно отравиться, нужно съесть довольно много продукта, содержащего соланин.

Но не вся опасность пасленовых заключается в соланине.



Чем еще опасен картофель

Если картофель хранится в неправильных условиях или подвергается повреждению, он может производить токсичные гликозиды – ацетилени, которые могут вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Кутушов отмечает, что важно правильно готовить корнеплод: приготовление картофеля при очень высоких температурах (например, жарка во фритюре или на сковороде) может привести к образованию акриламидов – веществ, которые могут быть потенциально канцерогенными.

Чем опасны баклажаны

Баклажаны содержат соланин и соласодин, которые могут быть ядовитыми в больших количествах.

Чтобы минимизировать содержание соланина, готовьте правильно баклажаны. Нужно снять кожуру и вымочить их в холодной воде перед приготовлением, сырыми баклажны есть нельзя.

Много крахмала

Часто при похудении врачи советуют отказаться от пасленовых, не только от картофеля, но и от баклажанов и помидоров.

"Дело в высоком содержании крахмала и углеводов. Крахмал является сложным углеводом, который может приводить к повышению уровня сахара в крови и способствовать набору лишнего веса. Поэтому при похудении рекомендуется ограничивать потребление продуктов, богатых крахмалом, включая пасленовые".

Примечательно, что умеренное употребление пасленовых в рамках сбалансированной диеты не будет влиять на процесс похудения.

Ранее сообщалось, что медики раскрыли пользу вареной кукурузы. Как выяснилось, кукуруза – кладезь полезных веществ, и она уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов, диабета.