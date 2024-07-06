Врач рассказал, кому лучше отказаться от употребления болгарского перца
Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, что болгарский перец можно есть не более одного в день и лучше запекать, передает Zakon.kz.
В интервью Медикфорум доктор отметил, что опасен перец тем, кто страдает заболеваниями печени, желчного пузыря, а также повышенной кислотностью.
Помидоры, по словам врача из-за кислотности не следует есть натощак и тоже ограничиться одним в сутки.
Вред ЖКТ могут нанести чеснок и лук, поэтому употреблять их стоит с особой осторожностью.
Ранее другой врач назвал вредные свойства кукурузы.
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