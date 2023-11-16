Врач рассказала о том, что ухудшает простуду и мешает выздоровлению

Российский терапевт Ирина Андреева рассказала об ошибках которые допускают во время простуды, сообщает Zakon.kz

Медик рассказала почему мы простужаемся. "Почему люди на самом деле болеют простудой, особенно осенью или зимой? По сути, простуда не имеет ничего общего с температурой или временем года. Люди заболевают, когда заражаются вирусами простуды, например, воздушно-капельным путем", - отметила Андреева в беседе с МедикФорум.

Иммунная система лучше всего работает при температуре тела 37 градусов. Если на улице холодно, организм пытается согреться при этой температуре. Сосуды на поверхности тела тогда снабжаются меньшим количеством крови. Это может облегчить проникновение вирусов простуды в организм.

Она также ответила на вопрос как долго длится простуда.

"Распространенная поговорка гласит: она приходит на три дня, остается на три дня и уходит на три дня. Обычно это совершенно верно. Важно знать, что простуду обычно невозможно остановить. Но с помощью правильных приемов симптомы можно, по крайней мере, облегчить. Важно не совершать типичных ошибок".

Не сморкайтесь постоянно

Даже если у вас течет из носа, энергичная чистка в долгосрочной перспективе не является хорошей идеей.

Если вы сморкаетесь с силой, вы выталкиваете слизь не только из носа, но и в пазухи или среднее ухо. Здесь он может накапливаться, что может привести к болезненным инфекциям носовых пазух или среднего уха.

"Несмотря на то, что это может быть неприятно, подтягивания обычно являются более здоровым вариантом. Проглоченная слизь обезвреживается и расщепляется в желудке".

Будьте осторожны с назальным спреем

Если у вас заложен нос, назальный спрей оказывает противоотечное действие и помогает глубоко дышать. При его использовании есть несколько подводных камней, которые необходимо учитывать, чтобы спрей работал правильно.

Спрей следует вводить в левую ноздрю правой рукой и наоборот. Кроме того, другую ноздрю можно закрыть, пока пораженная сторона вдыхает активный ингредиент.

Кроме того, не следует использовать назальный спрей слишком долго.

"Нос быстро привыкает к противоотечному эффекту и легко может стать зависимым. Это может привести к хронической простуде", - объясняет Андреева.

Не подавляйте чихание

В офисе или в поезде это может показаться неприятным, но подавлять чихание все равно не следует. Организм пытается избавиться от инородных тел с помощью чихания.

"Если вы не чихаете, они остаются в вашем теле".

Кроме того, при его подавлении в ухе создается избыточное давление и в редких случаях это может быть опасно для барабанной перепонки или даже грудной клетки.

Не прячьтесь просто в постели

Даже если вам не хочется ничего больше, чем залезть под одеяло, вам следует время от времени вылезать из кровати. Короткая прогулка, если она не слишком утомительная, может творить чудеса при простуде.

Свежий воздух и физические упражнения стимулируют кровообращение и способствуют кровообращению. Это помогает иммунной системе лучше бороться с симптомами простуды.

Не занимайтесь спортом

"Если вы заболели, вам не следует заниматься никакими физическими упражнениями, даже если вы простудились. Легкие упражнения полезны для организма, все остальное — это нагрузка на организм и иммунную систему", - утверждает врач.

Спорт – это дополнительный стресс, когда вы ослаблены. Это означает, что энергия, необходимая для борьбы с холодом, тратится зря. В худшем случае нагрузка во время тренировки приводит к воспалению сердечной мышцы.

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