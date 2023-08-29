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Ночная работа: чем опасна и как сохранить здоровье

Ночная работа: чем опасна и как сохранить здоровье Фото: pixabay
Работа по ночам может привести к эндокринным и сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом Zakon.kz рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

При смене графика работы на ночной время выработки кортизола смещается, и нормальный метаболизм начинает нарушаться. Как следствие – появляется риск развития эндокринных заболеваний (к примеру, сахарного диабета), сердечно-сосудистых проблем и даже бесплодия.

По словам врача, именно кортизол и мелатонин играют главные роли в управлении биоритмами.

"Кортизол регулирует обмен веществ, отвечает за выработку и расход энергии, активирует все доступные резервы в случае напряженных ситуаций. Мелатонин отвечает за сон. В норме он вырабатывается ночью, в полной темноте, когда кортизола становится меньше. Мелатонин помогает организму засыпать, восстанавливаться и справляться с пережитыми за день стрессами. Однако в светлое время суток мелатонин вырабатывается плохо, и он не настолько эффективен".Екатерина Демьяновская

По этой причине, продолжает врач, ночной сон тяжело заменить дневным: он менее качественный и глубокий. После пробуждения вечером человек чувствует себя больше разбитым, чем отдохнувшим

Кроме того, как отмечено в публикации "Газета.ru", помимо проблем со сном в рабочие дни, нарушения могут появиться и в выходные.

Дело в том, что человеческий организм склонен к стабильности, и ему тяжело подстроиться под кратковременное изменение "расписания".

"Как итог, человек в целом перестает нормально отдыхать, а это может приводить к снижению концентрации внимания, нервному перенапряжению, психологическим проблемам и выгоранию на работе. Становится сложно заниматься спортом, увлечения доставляют мало радости. Появляется чувство хронической усталости, апатия, а в некоторых случаях жизнь и вовсе "теряет краски" – это уже один из признаков депрессивного расстройства".Екатерина Демьяновская

Специалист отмечает, что при работе в ночные смены или сутками очень важно следовать ряду правил, чтобы сохранить здоровье.

Прежде всего – постараться структурировать график так, чтобы в выходные дни отдыхать от работы, стараться спать по 8 часов в сутки.

"После смены ложиться спать лучше в тишине и, что не менее важно, в темноте. Нельзя исключать физическую активность и правильное питание, стоит употреблять больше овощей и фруктов. В них содержатся витамины и микроэлементы, которые поддерживают организм и помогают бороться с последствиями недосыпания. Но если появились проблемы со здоровьем, например лишний вес, высокое артериальное давление, постоянные нарушения сна или психологические трудности – лучшим решением будет восстановление естественного режима, то есть работа днем".Екатерина Демьяновская

В заключении сказано, что работать ночью и сутками не следует людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам: в первом случае недосыпание может усугубить ситуацию, а во втором – навредить будущему ребенку.

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Ранее ученые из Мичиганского государственного университета выяснили, что недосып значительно ухудшает способность человека сохранять внимание и следовать инструкциям. При этом ни кофе, ни короткий сон не могут полностью компенсировать эти эффекты.

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