Подборка интересных хобби, которые можно освоить
Фото: pixabay
Хобби – увлекательное занятие, которое позволяет человеку отвлечься от рутины, отдохнуть после надоедливой работы и поднять себе настроение. Такое пристрастие поможет спастись от стресса и даже реализовать себя на новом поприще. Zakon.kz собрал несколько самых распространенных вариантов.
В чем важность хобби
Специалисты утверждают, что когда человек перестраивается с привычной повседневной работы на хобби, активизируются другие участки, мозг становится довольно гибкой структурой. При этом после любимого занятия человеку легче вернуться к предыдущей деятельности и решить вопросы оперативнее и качественнее.
Положительным моментом можно назвать и то, что когда люди заняты интересным для себя делом, при этом еще и нужным, деятельность вдвое эффективнее. Положительный импульс дает не только желаемый результат, но и стремление к дальнейшему развитию в этом направлении.
Как найти хобби
Обнаружить увлечение по душе возможно, если внимательно прислушаться к себе. Понаблюдайте за своей реакцией: что заставляет радоваться и чувствовать себя комфортнее? Также следует учитывать свой темперамент, тогда будет легче определить, какой род деятельности станет желанным наверняка.
Интересные хобби
Игра на барабанах
Освоить игру на музыкальном инструменте можно в любом возрасте. Дети с помощью этого занятия разовьют чувство ритма, а также получат навыки командной работы. Успешнее пройдет социализация и умение взаимодействовать в команде. При регулярных занятиях, сопровождающихся концертами, у ребенка пропадет страх сцены. Для взрослых – отличное хобби, которое поможет снять напряжение после тяжелого трудового дня. Это занятие поможет улучшить память, тренировать мышление. При желании способности можно развить до профессионального уровня и даже создать свою группу.
В конце концов, игра на ударных инструментах – это просто весело. В праздники можно продавать близким, организовав показательное выступление, чтобы продемонстрировать свои навыки друзьям и знакомым.
Фелтинг – валяние шерсти
Особая техника рукоделия, когда из шерсти создаются игрушки, объемные рисунки, панно, украшения и другие декоративные изделия. Хобби дает удивительно широкие возможности. С его помощью можно создавать невообразимые вещи, фигурки животных не отличить от их живых сородичей. К тому же взаимодействие с шерстью тактильно приятно: рукоделие помогает успокоиться, расслабиться и снять стресс.
Выделяют несколько направлений: сухое, мокрое валяние, нуно-валяние. Для работы потребуется натуральная овечья шерсть, специальная игла или мыльный раствор. Хобби идеально для женщин и детей.
Фото: flickr/Nguyen Tan Tin
Буккарвинг – резьба по книгам
Это хобби связано с созданием объемных композиций из многостраничных бумажных манускриптов, или книг. Carving в переводе с английского означает "резьба", book – "книга".
В последнее время это увлечение набирает популярность во всем мире. Занятие подходит терпеливым, аккуратным, любящим кропотливый вид деятельности людям. У детей хобби развивает усидчивость, формирует художественное мышление. С помощью ножниц, скальпелей и пинцетов мастера превращают литературу в произведения искусства.
Вид современного искусства, который вызывает двоякие чувства: кто-то им восхищается, а кто-то называет варварским, хотя надо признать, что далеко не все книги хочется хранить, читать и перечитывать. В этом случае буккарвинг дарит им вторую жизнь, которая может стать куда более содержательной, чем первая.
Аэройога, или йога в гамаках
Фото: pexels
Этот вид йоги называют антигравитационная йога – отличное лекарство в борьбе с ежедневным напряжением, одна из немногих методик, полностью снимающих нагрузку с позвоночника.
Данный вид спорта формирует прекрасную осанку, а выполнение перевернутых поз улучшает кровоснабжение. Многие отмечают, что в результате систематических тренировок ум становится ясным, сон – крепким, улучшается работоспособность и состояние организма.
Направление фитнеса способно заставить ощутить целый спектр противоположных друг другу эмоций: сначала появляется страх перед выполнением перевернутой асаны, затем наблюдается прилив сил и радости и, наконец, в завершение приходит расслабление, отстранение от суеты, когда тревога, хаос мыслей сменяются спокойствием и умиротворением. Помимо прочего, аэройога хорошо тренирует стабилизирующие мышцы, улучшается гибкость, во время выполнения асан прорабатываются все части тела.
Изучение языка жестов
Полезное хобби, позволяющее научиться понимать невербальные сигналы собеседника. Ведь зачастую интересно, что думает и как на самом деле относится человек. Ведь вне зависимости от происхождения, воспитания и привычек на подсознательном уровне организм каждого человека реагирует на разные ситуации одинаково. Вооружившись знаниями языка жестов, наблюдая за непроизвольной жестикуляцией и мимикой даже незнакомого человека, можно с большой вероятностью сделать правильные выводы.
Набравшись некоторого опыта, можно определять истинное настроение человека, заметить его переживания, распознать обман, выявить основные черты характера. Знание языка мимики и жестов поможет успешно выстраивать межличностные коммуникации. Полезным это может оказаться и для общения с противоположным полом – особенно если человек небезразличен.
Таким образом, если есть свободное время, которое не хочется тратить на социальные сети и просмотр телевизора, можно легко найти себе увлечение по душе.
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