Пять пород собак, которые готовы следовать за хозяином всю жизнь

Самые преданные и трогательные собаки – это не миф, а реальность, которую подтверждают как владельцы, так и кинологи. Выбирая такую собаку, стоит учитывать, что самые преданные породы требуют внимания, заботы и постоянного контакта с человеком, сообщает Zakon.kz.

Специалисты по поведению животных отмечают, что некоторые из пород исторически выводились для жизни рядом с человеком, поэтому особенно ориентированы на тесный контакт.

Одним из самых дружелюбных и преданных считается золотистый ретривер. Эти собаки отличаются мягким характером, терпением и искренней любовью к людям. Они легко обучаются. Также хорошо ладят с детьми и всегда стараются угодить хозяину. По мнению экспертов, крайне редко проявляют агрессию.

Не менее преданным считается лабрадор-ретривер – одна из самых популярных пород в мире. Лабрадоры быстро формируют прочную эмоциональную связь с семьей и тяжело переносят одиночество. Благодаря характеру и обучаемости их часто используют как собак-поводырей и спасателей.

Особое место занимает кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Эта миниатюрная порода буквально создана для общения с человеком. Кавалеры постоянно ищут контакт, любят ласку и плохо переносят длительное одиночество.

Среди крупных пород также выделяется немецкая овчарка – умная и преданная собака с ярко выраженной привязанностью к хозяину. Она известна своими защитными качествами и готовностью оберегать семью.

Завершает список бишон фризе – небольшая, но очень общительная порода. Несмотря на декоративную внешность, как сказано в публикации издания "Стерлеград", бишоны сильно привязываются к человеку и стремятся постоянно находиться рядом.

