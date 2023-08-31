Ультраобработанная еда: как распознать и в чем опасность

Термин "ультраобработнанная еда" стал самым употребляемым термином в последнее время, когда речь заходит о вредной еде. Что же это такое и как отличить продукты, которые подвергались особой обработке, и почему же они так вредны, расскажет Zakon.kz.

Термин "ультраобработанная еда" появился еще в 2009 году. Его ввел в оборот бразильский ученый Карлос Монтейро. С этого момента все продукты поделили на четыре группы, по степени обработки, которой изначальные продукты подвергались. Об этом пишет DailyMail.

Первая группа: необработанные или минимально обработанные продукты. Они обычно выглядят именно так, как они выглядят в природе. Они могут подвергаться минимальной обработке, например удалению несъедобных частей. В эту категорию попадают фрукты, овощи, семена, мясо, яйца.

Вторая группа: обработанные ингредиенты, это продукты, которые используют в процессе приготовления пищи, такие как растительное масло, сливочное масло, сахар и соль. Их обычно не едят отдельно.

Третья группа: обработанные готовые продукты, включает в себя продукты, которые были модифицированы для улучшения вкуса или увеличения срока хранения. Это овощные консервы, рыбные консервы, свежеиспеченный хлеб и сыр.

Четвертая группа: продукты, подвергшиеся ультраобработке. Именно эта группа в последние годы привлекла наибольшее внимание. Эти продукты прошли несколько уровней обработки и обычно содержат дополнительные жиры, красители и консерванты.

Хотя очевидными примерами являются шоколад, пирожные, печенье, чипсы, газированные напитки, куриные наггетсы и чипсы, в эту категорию также попадают некоторые нежирные и ароматизированные йогурты, а также хлеб массового производства, хлопья для завтрака, соусы для макарон, протеиновые батончики, а также растительное и даже коровье молоко.

Ультраобработанные продукты содержат много жиров, сахара и соли, мало белка и клетчатки, а также искусственные красители, подсластители и консерванты. Этот термин охватывает пищу, содержащую ингредиенты, которые человек не стал бы добавлять при приготовлении пищи дома, например химикаты, красители и консерванты. Также это готовые блюда, мороженое, колбасы, жареная курица и кетчуп – одни из самых ярких примеров.

Ультраоброботанные продукты, такие как колбасы, крупы, печенье и газированные напитки, представляют собой продукты, изготовленные в основном или полностью из веществ, полученных из пищевых продуктов и добавок. Они содержат мало или вообще не содержат необработанных или минимально обработанных продуктов, таких как фрукты, овощи, семена и яйца. Такие продукты обычно содержат сахар, масла, жиры и соль, а также добавки, такие как консерванты, антиоксиданты и стабилизаторы.

Ультраобработанные продукты часто представлены как готовые к употреблению, имеют приятный вкус и дешевы.

Чем опасны ультраоброботанные продукты?

Многочисленные исследования связали всю эту категорию продуктов питания с такими проблемами со здоровьем, как ожирение, диабет, рак и даже деменция. Теперь сочетание австралийских и китайских исследований показывает, что они также могут нанести вред вашему сердцу.

Как питаться правильно?

Ешьте по крайней мере пять порций различных фруктов и овощей каждый день. Учитываются все свежие, замороженные, сушеные фрукты и овощи.

Основу рациона питания должны составлять картофель, хлеб, рис, макароны или другие крахмалистые углеводы, в идеале цельнозерновые.

30 граммов клетчатки в день. Это то же самое, что есть все следующее: пять порций фруктов и овощей, два цельнозерновых печенья, два толстых ломтика цельнозернового хлеба и большой печеный картофель с кожурой.

Ешьте молочные продукты или их альтернативы (например, соевые напитки), выбирая варианты с низким содержанием жира и сахара.

Ешьте немного бобовых, рыбы, яиц, мяса и других белков (включая две порции рыбы каждую неделю, одна из которых должна быть жирной).

Выбирайте ненасыщенные масла и употребляйте их в небольших количествах.

Выпивайте 6–8 стаканов воды в день.

Взрослым следует употреблять менее шести граммов соли и 20 граммов насыщенных жиров для женщин или 30 граммов для мужчин в день.

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