Приятного вам несварения: об опасности популярной у детей еды рассказала диетолог

Еда – это хорошо, а вкусная еда – еще лучше. Однако порой в погоне за необычным продуктом мы забываем о собственном здоровье. Особенно этим страдают дети и подростки, ведомые трендами в соцсетях. Zakon.kz рассказывает, как ощутить вкус жизни, не познав ядовитого привкуса болезни.

Фразой "соцсети задают тренды" сегодня уже никого не удивишь. Сленг, юмор, стиль, песни и пляски – всего так или иначе коснулась загребущая лапа TikTok и Instagram. А уж сколько "хотелок" навязал нам этот аттракцион бесконечного скроллинга... И ладно бы собственный смартфон "продавал" потенциальному потребителю исключительно брендовые авоськи или очередные безделицы с пятизначным числом на ценнике. Нет, он проник куда глубже – прямо в наши тарелки.

"На самом деле влияние социальных сетей здесь колоссальное... Завируситься может что угодно – от танца до конфеты", – объясняла нам ранее семейный психолог Анастасия Абрамкина, говоря преимущественно о "цветах жизни".

Потому что именно на них в большинстве случаев фокусирется маркетинговая мантра: "Купи, купи, купи!". Именно для данной аудитории трудятся, не покладая челюстей и камер, многочисленные обзорщики всевозможных сладостей и игрушек.

Казахстанская ребятня – и взрослые, впрочем – за каких-то пару лет успели совершить гастрономическое путешествие от Дубая до Тая – от шоколада до винограда. И ананасов, конечно.

Недавно вот волна хайпа подняла к небесам китайские конфеты, а потом смыла последствия.

Но есть и другие сверхпопулярные у подрастающего поколения продукты, которые никак не отпускают умов родителей и врачей.

Лапша быстрого приготовления

Особенно глазастые едоки разглядели пугающее предупреждение на безобидной пачке рамена очень известной марки – "Внимание: рак и репродуктивный вред".

Конечно, любителям моментальной лапшички моментально втолковали, что эта надпись – не более чем бюрократическая условность, требование к маркировке продукции, содержащей даже минимальные следы потенциально опасных для здоровья химических веществ. Однако на сей раз горький осадок остался не только на дне миски, но и на душе.

"Да, я слышала эту историю. Но медицинского подтверждения нет. Я бы не заявляла, что такая лапша автоматически вызывает онкологию или проблемы с репродуктивной системой", – успокоила Анна Власова.

И тут же добавила: невредной ее тоже не назовешь. "Кучерявые" макароны в ароматном бульоне мало того что ультрапереработанные, так еще и содержат много жира, соли, консервантов, добавок и, конечно, E с различной нумерацией.

"От одного раза никакого критичного состояния не будет, но я бы не рекомендовала детям, потому что в долгосрочном употреблении это может привести к рискам именно по здоровью. Потому что ничего натурального в составе особо нет. И частое потребление, конечно же, может привести к лишнему весу и проблемам с сосудами. Для детского организма мы стараемся выбирать цельные натуральные продукты".

Латяо

Не так давно СМИ трубили о массовых отравлениях и проблемах с желудком у детей после близкого знакомства с этими аппетитными на вид соевыми палочками. Мы спросили специалиста, что может вызывать такой эффект.

"Во-первых, они очень острые. Во-вторых, в их составе пшеничный белок, масло, соль, сахар, специи, усилитель вкуса и консерванты. Опасения вызывают высокие калорийность и содержание соли. У детей есть своя норма калоража и потребления соли. Подобные снеки излишне нагружают организм. Небольшие порции от проверенных брендов безопасны, но злоупотреблять ими нельзя. А за счет усилителей вкуса остановиться бывает трудно, особенно детям". Анна Власова

Грибы эноки

Сочно похрустеть грибочками после просмотра соответствующих роликов захочется каждому. Увы, и здесь есть нюанс, даже два.

1. Грибы эноки называют "увидимся завтра", поскольку они выходят из человека почти в нетронутом виде. Организм не может полностью переварить этот продукт, так как его клеточные стенки содержат твердые хитиновые полисахариды.

2. Любые грибы могут таить в себе неприятный сюрприз в виде зловредных бактерий.

"В целом, были какие-то вспышки по состоянию здоровья, отравлению. Но тут важно, как их хранят, как их готовят. Любые грибы в целом несут такие риски, поэтому лучше выбирать термически обработанные. И смотреть, конечно же, на состав, на срок", – предупреждает собеседница.

Токпокки

Нечто вроде клецок, только из рисовой муки, подаются в остром или прямом соусе.

И если сами по себе белесые трубочки, со слов диетолога, пресны и безопасны, то вот рецепт жижи, в которой они плавают, остается на совести того, кто его замешал.

"Обычно в них добавляют огромное количество соли, сахара и усилителей вкуса. Они очень калорийные да к тому же острые. Не рекомендовала бы есть такое детям". Анна Власова

Желе

Сразу оговоримся: речь о магазинных образчиках в маленьких пластиковых стаканчиках.

"В них нет вообще ничего натурального. Сплошной сахар и консерванты. Дошкольникам их в принципе давать не рекомендуется, потому что они их попросту не жуют, проглатывают целиком из стаканчика. Бывали случаи, когда ребенок мог подавиться, даже случаи удушья. Конечно, родители могут контролировать процесс, разрезать их, не знаю. Но лучше отдать предпочтение домашним желе", – подытожила диетолог.

В завершение она повторила, что одна маленькая порция трендовой снеди едва ли способна серьезно навредить. Вот только нужна ли она – эта порция "пустых", совершенно бесполезных продуктов. Может, все-таки тарелочку овощей?