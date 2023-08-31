В преддверии осени: почему опасно лечить простуду популярным народным методом

Российский нарколог Марина Калюжная рассказала, почему опасно применять при лечении простуды любые алкогольные напитки, сообщает Zakon.kz.

Врач психиатр-нарколог Марина Калюжная рассказала, что так популярные в холодное время года и сезон простудных заболеваний алкогольные напитки на самом деле не могут помочь. Такие методы лечения только вредят организму, пишет Лента.ру.

По словам врача, бытует ошибочное мнение, что алкоголь способен лечить многие болезни. На самом деле это одно из самых опасных для организма веществ. Спиртные напитки пагубно влияют практически на все органы, предупредила Калюжная.

Алкоголь не замедляет размножение вирусов и бактерий, как это принято считать. Наоборот, алкоголь содержащие напитки угнетают и разрушают здоровые клетки в организме.

"При простуде алкоголь дополнительно раздражает воспаленные слизистые оболочки и усиливает их отек. Это в свою очередь затягивает течение воспалительного процесса", – говорит специалист.

Лечить простуду следует только медицинскими препаратами и витаминами, говорит врач. Она призывает не вредить себе, употребляя алкоголь во время болезни.

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