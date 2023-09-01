Медики назвали продукты, которые вызывают усталость

Российский диетолог Юлия Чехонина сообщила, что спровоцировать чувство утомления могут продукты с большим количеством сахара, передает Zakon.kz

Как рассказала диетолог, сладости могут придать бодрости, но ненадолго, как и сладкие напитки — соки и газировки вызывают утомление.

"Лучше отдать предпочтение горькому шоколаду, поскольку он не будет вызывать таких резких колебаний уровня глюкозы в крови", - убеждена Чехонина.

А также фастфуд - такая пища обладает высокой калорийностью и большим количеством углеводов.

Утомление могут вызвать и обезжиренные продукты, поскольку при подобной диете энергию брать просто неоткуда.

Стать причиной утомления также могут копчености, сыровяленые колбасы и некоторые вида сыра. Для употребления лучше отдавать предпочтение несоленому сыру, например, адыгейскому.

"Наконец, упадок сил может спровоцировать также кофе, если выпивать более одной-двух чашек в день", отметила диетолог.

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