Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Медики назвали продукты, которые вызывают усталость

Медики назвали продукты, которые вызывают усталость Фото: pixabay
Российский диетолог Юлия Чехонина сообщила, что спровоцировать чувство утомления могут продукты с большим количеством сахара, передает Zakon.kz

Как рассказала диетолог, сладости могут придать бодрости, но ненадолго, как и сладкие напитки — соки и газировки вызывают утомление.

"Лучше отдать предпочтение горькому шоколаду, поскольку он не будет вызывать таких резких колебаний уровня глюкозы в крови", - убеждена Чехонина.

А также фастфуд - такая пища обладает высокой калорийностью и большим количеством углеводов.

Утомление могут вызвать и обезжиренные продукты, поскольку при подобной диете энергию брать просто неоткуда.

Стать причиной утомления также могут копчености, сыровяленые колбасы и некоторые вида сыра. Для употребления лучше отдавать предпочтение несоленому сыру, например, адыгейскому.

"Наконец, упадок сил может спровоцировать также кофе, если выпивать более одной-двух чашек в день", отметила диетолог.

Ранее мы писали об ультраобработанной еде: как распознать и в чем ее опасность.

Читайте также

Как подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов

Потерять голову: на что способна влюбленная женщина

В преддверии осени: почему опасно лечить простуду популярным народным методом

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Два новых автобусных маршрута начнут курсировать в Астане с 31 августа
В Астане с 31 августа вводят два новых автобусных маршрута
US Open-2023: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
US Open: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления