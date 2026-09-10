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Врач назвал продукты, которые сокращают жизнь

Мужчина ест, еда, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 08:20 Фото: pexels
Российский хирург Александр Умнов рассказал, какие продукты могут серьезно повлиять на работу организма. В числе опасных – сахар и переработанное мясо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, злоупотребление выпечкой и напитками с содержанием сахара провоцирует скачки глюкозы и лишний вес. В перспективе это влияет на продолжительность жизни, поскольку начинаются проблемы с сердцем и увеличивается риск развития диабета 2-го типа.

Быть осторожными следует и тем, у кого в рационе преобладают красное и переработанное мясо. По словам эксперта, колбасы, сосиски, бекон, ветчина опасны для сердца и сосудов.

"Эти продукты – по сути, сочетание насыщенных жиров, избытка соли и консервантов, например нитратов. Такая комбинация дополнительно нагружает сосуды, повышает риск гипертонии и колоректального рака", – рассказал врач.

Врач пояснил, что вред также несут трансжиры и избыток насыщенных жиров в некоторых сортах мяса и полуфабрикатах. Они одновременно повышают уровень "плохого" холестерина и снижают "хороший", что запускает атеросклероз – сосуды забиваются бляшками. Они находятся в маргарине, магазинной выпечке, печенье, крекерах, фастфуде, картофеле фри, бургерах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Между тем рекламу фастфуда, сладких напитков и другой вредной еды могут ограничить в Казахстане. 9 сентября 2026 года стало известно, что Министерство здравоохранения Казахстана разработало соответствующие предложения.

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Камила Салкымбаева
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