Чем опасен микропластик для человека

Американские ученые выяснили, что большое количество скопившегося в организме микропластика меняет поведение человека. Кандидат медицинских наук Светлана Губайдулина согласилась с учеными. Опасные вещества могут попасть в организм с любыми бытовыми предметами, сообщает Zakon.kz.

Врач отметила, что микропластик опасен для всех органов и систем организма человека.

Он, как отмечено в публикации "Подмосковье сегодня", попадает даже в кровь, а со временем провоцирует воспаления и хронические заболевания.

"Начиная с питьевой воды из пластиковых бутылок и заканчивая продуктами в пластиковых пакетах и предметами мебели. Ученые обнаружили частицы пластика и у детей. Они играют с игрушками и принимают пищу чаще всего именно из полипропилена", – рассказала Губайдулина.

Специалист добавила, что в желудочно-кишечном тракте, к примеру, из-за пластика нарушаются функционирование микробиоты и процессы пищеварения, в дыхательной системе исследованиями доказан риск развития новообразований.

Чтобы обезопасить себя от частиц пластика, медик посоветовала перейти на посуду и вещи из натуральных материалов.

"Используйте стеклянную, деревянную или керамическую посуду. Не пейте воду из пластиковых бутылок и откажитесь от одноразовой посуды. Также носите вещи из хлопка и шерсти, а не из синтетической ткани", – подытожила Губайдулина.

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