Как отстирать "школьные" пятна с одежды

Вот и наступил новый учебный год. Теперь пятна от ручек и карандашей станут частой проблемой школьников и их родителей. Продуктолог Ольга Рыжкова рассказала Zakon.kz о том, как справиться с такими пятнами и сохранить форму в первозданном виде.

По словам эксперта, пятна от шариковой ручки не всегда поддаются удалению при стирке с первого раза.

Специалист советует приложить спиртовую салфетку к пятну: подержите пару секунд, затем снимите ее и промокните пятно бумажной салфеткой. Вы увидите, как чернила останутся на бумаге. Такие действия повторяйте до тех пор, пока пятно по максимуму не посветлеет. Пятно ни в коем случае нельзя тереть.

"Все движения должны быть промакивающими. После такого удаления пятна обработайте область загрязнения жидким пятновыводителем и постирайте вещь привычным образом", – объяснила специалист.

Пятно от простого карандаша с ткани удалить при помощи средств не получится, так как это минеральное загрязнение, которое удаляется только механически.

Самый простой способ избавиться от него – аккуратно потереть ластиком. Рекомендуется использовать не цветной ластик, чтобы избежать окрашивания ткани им.

Пятна от красок (гуаши, акварели) также трудно поддаются выведению, так как это многокомпонентные загрязнения. Выводить их надо в несколько этапов.

"Сначала следует промыть область пятна под струей прохладной воды с изнаночной стороны, так мы как бы смоем частицы краски, и они не проникнут глубоко в волокна ткани, будут выталкиваться обратно напором воды. Далее следует обработать пятно пятновыводителем с энзимами, оставить на некоторое время, после потереть, промыть под водой и постирать со стиральным порошком, в составе которого содержится кислородный отбеливатель. Если пятно от краски не удалилось с первого раза, следует повторить обработку пятновыводителем и стирку до достижения желаемого результата". Ольга Рыжкова

Что касается фломастеров, они бывают трех типов: на спиртовой основе, на масляной и на водной. Следовательно, как сказано в публикации "Газета.ru", каждый тип загрязнения стоит удалять соответствующим образом.

"Для удаления следов фломастера на спиртовой основе подойдет способ удаления шариковой ручки. Для выведения пятен от фломастера на масляной основе отлично подойдет двухфазная мицеллярная вода: смочите ей спонж и промакивающими движениями прикладывайте сначала спонж, затем сухую салфетку. После выведения пятна постирайте вещь со стиральным порошком. Следы от фломастеров на водной основе следует промыть под прохладной струей проточной воды с изнаночной стороны, чтобы смыть пигмент с волокон ткани. Затем обработать пятно кислородным отбеливателем, после постирать вещь привычным способом", – заключила продуктолог.

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