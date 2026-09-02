Какие бактерии могут находиться на смартфоне, рассказала врач

Смартфон может быть источником различных микроорганизмов, которые попадают на его поверхность с рук, продуктов и других предметов. Врач рассказала, какие бактерии чаще всего обнаруживают на гаджетах и в каких случаях они могут представлять опасность, сообщает Zakon.kz.

По словам врача общей практики Елены Павловой, до 97% бактерий на поверхности смартфонов могут относиться к собственной микрофлоре человека. Они переносятся на устройство с рук.

Чаще всего на гаджетах обнаруживают стафилококки и стрептококки, а также микрококки и бактерии рода Cutibacterium.

Однако при определенных условиях некоторые из них способны стать причиной заболеваний.



«Смартфон создает благоприятную среду для сохранения микроорганизмов. Устройство постоянно нагревается во время работы и контакта с руками, на его поверхности могут оставаться частицы кожи, кожное сало и влага от дыхания. Дополнительным источником загрязнения становятся остатки пищи. Если человек использует телефон во время еды или приготовления блюд, на него могут попадать органические частицы, которые поддерживают жизнеспособность бактерий», – пояснила Елены Павлова информационному порталу газеты "Известия".

Почему опасно брать телефон в туалет

Отдельное внимание врач обратила на использование смартфона в туалете. Человек может одновременно прикасаться к телефону, дверным ручкам, кранам и другим поверхностям, после чего снова брать гаджет в руки.

Кроме того, при смывании воды с открытой крышкой мельчайшие капли могут распространяться и оседать на окружающих поверхностях. В результате на смартфон могут попасть кишечная палочка и другие микроорганизмы, связанные с загрязнением.

Опасность представляет и использование телефона на кухне. Если после контакта с сырым мясом, птицей или яйцами человек берет смартфон, бактерии могут оказаться на его поверхности. Впоследствии они способны снова попасть на руки или продукты питания.

Среди потенциальных возбудителей пищевых инфекций Павлова назвала сальмонеллу и кампилобактер.

Как долго бактерии живут на телефоне

Срок сохранения микроорганизмов на поверхности смартфона зависит от их вида. По словам врача, кишечная палочка может оставаться жизнеспособной до суток, тогда как золотистый стафилококк – несколько недель.

Некоторые споровые формы бактерий способны сохраняться на стеклянных поверхностях в течение нескольких месяцев. Поэтому внешне чистый телефон не всегда означает отсутствие на нем микроорганизмов.

При этом само наличие бактерий на смартфоне не говорит о непосредственной угрозе здоровью. Основной риск возникает в том случае, если микроорганизмы переносятся на слизистые оболочки – например, в глаза или рот, – либо на продукты питания.

Как правильно очищать смартфон

Чтобы уменьшить количество микроорганизмов на поверхности гаджета, врач рекомендует регулярно его очищать.

Если человек часто пользуется телефоном вне дома, в транспорте или спортзале, обработку можно проводить ежедневно. В обычных условиях достаточно протирать устройство специальными салфетками не реже одного раза в неделю.

Для очистки рекомендуется использовать средства с содержанием спирта до 70%. При этом жидкость не следует наносить непосредственно на смартфон – средство нужно нанести на салфетку.

Не стоит забывать и о чехле: на нем также скапливаются загрязнения, причем иногда их может быть больше, чем на корпусе самого устройства.

По словам собеседницы, соблюдение простых правил гигиены позволяет снизить количество микроорганизмов на смартфоне и уменьшить вероятность их дальнейшего распространения.

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