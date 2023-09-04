Новый штамм коронавируса: основные признаки

Ученые всего мира внимательно следят за распространением новой вариации коронавируса, Pirola Covid, который распространился на несколько стран за последнее время. Медики выявили несколько основных признаков этого заболевания, сообщает Zakon.kz.

Pirola Covid, это новая разновидность Omicron, у которой есть свои отличительные особенности течения болезни. К примеру, отмечают ученые, этот штамм часто протекает без привычной для коронавируса потери вкусовых ощущений и обоняния, пишет DailyMail.

Изучив случаи заражения штаммом Pirola, медики разных стран мира выделили несколько основных симптомов заболевания. При этом, эпидемиологи отмечают, что этот вариант коронавируса менее заразен и нет пока фактов, подтверждающих, что течение болезни проходит сложнее, чем предыдущие варианты мутации вируса.

Насморк и чихание

При заражении новым типом коронавируса у больны часто появляется насморк, отмечают специалисты. При этом, ранее штаммы вируса отличались течением болезни, при которых такие симптомы были, скорее, исключением.

Головная боль

Головная боль, а также тошнота и рвота также стали проявляться при Pirola Covid чаще, чем это было отмечено ранее. При этом, как уже было сказано ранее, привычные для коронавируса потеря обоняния и вкусовых ощущений от еды как симптом стали встречаться реже.

Усталость

Непродуктивный сон, это еще один признак нового штамма коронавируса, который отмечают у заразившихся. Больные даже после продолжительного сна не чувствуют себя отдохнувшими, отмечают исследователи.

Боли в горле

Если предыдущие виды вируса сразу же захватывали и атаковали верхние дыхательные пути и почти не "трогали" горло, то на этот раз эпидемиологи все чаще отмечают у заболевших признаки ангины и фарингита.

Высокая температура

Ученые отмечают, что лихорадка и высокая температура стали чаще сопровождать течение болезни от вируса. Пациенты отмечают эти симптомы наравне с предыдущими, тогда как прежние штаммы могли протекать без заметного повышения температуры.

Кашель

"Классический" признак коронавируса, кашель. Постоянный, иногда не прекращающийся в течение дня долгое время. При этом, исследователи отмечают, что чаще кашель осатется долгое время сухим.

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