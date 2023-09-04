Новый штамм коронавируса: основные признаки
Pirola Covid, это новая разновидность Omicron, у которой есть свои отличительные особенности течения болезни. К примеру, отмечают ученые, этот штамм часто протекает без привычной для коронавируса потери вкусовых ощущений и обоняния, пишет DailyMail.
Изучив случаи заражения штаммом Pirola, медики разных стран мира выделили несколько основных симптомов заболевания. При этом, эпидемиологи отмечают, что этот вариант коронавируса менее заразен и нет пока фактов, подтверждающих, что течение болезни проходит сложнее, чем предыдущие варианты мутации вируса.
Насморк и чихание
При заражении новым типом коронавируса у больны часто появляется насморк, отмечают специалисты. При этом, ранее штаммы вируса отличались течением болезни, при которых такие симптомы были, скорее, исключением.
Головная боль
Головная боль, а также тошнота и рвота также стали проявляться при Pirola Covid чаще, чем это было отмечено ранее. При этом, как уже было сказано ранее, привычные для коронавируса потеря обоняния и вкусовых ощущений от еды как симптом стали встречаться реже.
Усталость
Непродуктивный сон, это еще один признак нового штамма коронавируса, который отмечают у заразившихся. Больные даже после продолжительного сна не чувствуют себя отдохнувшими, отмечают исследователи.
Боли в горле
Если предыдущие виды вируса сразу же захватывали и атаковали верхние дыхательные пути и почти не "трогали" горло, то на этот раз эпидемиологи все чаще отмечают у заболевших признаки ангины и фарингита.
Высокая температура
Ученые отмечают, что лихорадка и высокая температура стали чаще сопровождать течение болезни от вируса. Пациенты отмечают эти симптомы наравне с предыдущими, тогда как прежние штаммы могли протекать без заметного повышения температуры.
Кашель
"Классический" признак коронавируса, кашель. Постоянный, иногда не прекращающийся в течение дня долгое время. При этом, исследователи отмечают, что чаще кашель осатется долгое время сухим.
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