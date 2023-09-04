Помогут ли витамины успеваемости школьника
По словам специалистов, детям и подросткам необходимо регулярное поступление многих незаменимых пищевых ингредиентов, и в частности, витаминов. Они отмечают, что дефицит витаминов – одна из важных причин ухудшения здоровья современных детей.
"Растущий организм особенно чувствителен к недостатку витаминов, поскольку постоянно растет и развивается. Витаминный дисбаланс ухудшает обмен веществ, снижает уровень работоспособности детей школьного и дошкольного возраста".Врач-педиатр высшей квалификационной категории, диетолог, кандидат медицинских наук Галина Филатова
Врачи настоятельно рекомендуют включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы, особенно в осенне-зимний период.
Так, по словам эксперта, для поддержания прочности костей и зубов во время их роста подойдут пастилки с кальцием и витамином D3, а для поддержки иммунитета и бодрости – с витамином С.
До и в период высокой учебной нагрузки эксперт советует принимать поливитаминные комплексы, содержащие витамины группы В (В6, В12), а также магний (Mg), омега 3 полиненасыщенные жирные кислоты, карнитин и холин. Хороши они и по отдельности, но особенно полезно принимать их в комплексе.
Конечно, как отмечено в публикации "АиФ", только одними витаминными таблетками обойтись нельзя. Важно и то, чтобы рацион школьника был максимально сбалансирован.
"Витамины группы В и магний поддержат работу нервной системы. Для этого в рационе щкольника должны быть крупы (гречневая и овсяная) а также орехи, фасоль, зелень, зеленые овощи (брокколи, огурцы, авокадо), морская рыба (желательно дикого вылова), мясо (индейка, кролик, телятина), фрукты, молочные продукты, розовая гималайская и/или морская соль".Семейный врач, врач общей практики Наталья Маджугина
Также в сентябре надо обратить внимание на витамин D, важный для поддержания иммунитета, фосфорно-кальциевого обмена и других важных функций. Им богаты морская рыба (печень трески, сардины), яичный желток, сливочное масло.
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Ранее медицинский психолог Александра Герасимова уточнила, что после летнего отдыха, как правило, школьникам трудно самим настроиться на рабочий лад. По ее словам, взрослые должны и могут помочь в этом детям, обучая их постепенному переходу в ритм школьной жизни.