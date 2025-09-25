#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.8
637.84
6.49
Советы

Аллергия осенью: как с ней бороться

девушка страдает от насморка, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 09:41 Фото: pexels
Педиатр и семейный врач из Алматы, член Американской ассоциации семейных врачей Дмитрий Киреев дал ряд советов, как можно справиться с осенней аллергией, сообщает Zakon.kz.

Врач уточнил, что его рекомендации основаны на ААААІ (Американская академия аллергологии, астмы и иммунологии), ААР и UpToDate (платный медицинский ресурс, предоставляющий медицинским работникам актуальную и основанную на доказательствах информацию по теме медицины и помогающий им в принятии решений при ведении и лечении пациентов).

Общие правила

  • Окна должны быть закрыты утром и вечером
  • После улицы переодевайтесь, умывайте лицо, мойте руки, волосы
  • Промывайте нос солевым раствором 1-2 раза в день
  • При высокой концентрации пыльцы нужно использовать маску на улице

Лекарства первой линии

Антигистаминные 2-гo поколения (безопасны при длительном применении).

Ниже Киреев приводит список лекарств, которые можно использовать.

Чего избегать

"Супрастин и димедрол у детей вызывают сонливость и снижают внимание. Сосудосуживающие капли не дольше 3-5 дней!" – предупредил доктор.

При этом он указал ситуации, когда требуется посещение врача: симптомы повторяются каждый год, нет эффекта от антигистаминов и назальных стероидов. Кроме того, Киреев рекомендует не игнорировать симптомы бронхиальной астмы, а также обратиться к врачу для обсуждения аллерген-специфической иммунотерапии АСИТ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом!

Подробно о том, что такое аллергия и из-за чего она может появиться осенью, рассказала профессор, врач-аллерголог Жанат Испаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Кайрат" vs. "Реал": цены на билеты и дата старта продаж уже известны
05:59, 23 сентября 2025
"Кайрат" vs. "Реал": цены на билеты и дата старта продаж уже известны
"Осенняя сказка": казахстанец показал завораживающий Бурабай
16:07, 22 сентября 2025
"Осенняя сказка": казахстанец показал завораживающий Бурабай
"Зачем вам это?": казахстанца отговаривают идти на Backstreet Boys
14:12, 19 сентября 2025
"Зачем вам это?": казахстанца отговаривают идти на Backstreet Boys
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: