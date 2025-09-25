Аллергия осенью: как с ней бороться

Педиатр и семейный врач из Алматы, член Американской ассоциации семейных врачей Дмитрий Киреев дал ряд советов, как можно справиться с осенней аллергией, сообщает Zakon.kz.

Врач уточнил, что его рекомендации основаны на ААААІ (Американская академия аллергологии, астмы и иммунологии), ААР и UpToDate (платный медицинский ресурс, предоставляющий медицинским работникам актуальную и основанную на доказательствах информацию по теме медицины и помогающий им в принятии решений при ведении и лечении пациентов).

Общие правила

Окна должны быть закрыты утром и вечером

После улицы переодевайтесь, умывайте лицо, мойте руки, волосы

Промывайте нос солевым раствором 1-2 раза в день

При высокой концентрации пыльцы нужно использовать маску на улице

Лекарства первой линии

Антигистаминные 2-гo поколения (безопасны при длительном применении).

Ниже Киреев приводит список лекарств, которые можно использовать.

Чего избегать

"Супрастин и димедрол у детей вызывают сонливость и снижают внимание. Сосудосуживающие капли не дольше 3-5 дней!" – предупредил доктор.

При этом он указал ситуации, когда требуется посещение врача: симптомы повторяются каждый год, нет эффекта от антигистаминов и назальных стероидов. Кроме того, Киреев рекомендует не игнорировать симптомы бронхиальной астмы, а также обратиться к врачу для обсуждения аллерген-специфической иммунотерапии АСИТ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом!

