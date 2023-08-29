Из лета в школу: как плавно вернуть ребенка к учебе

Учеба после каникул – непростой период для ребенка. Лето еще не закончилось, но именно сейчас – самое время подумать о том, что школа не за горами, сообщает Zakon.kz.

Медицинский психолог Александра Герасимова отмечает, что после летнего отдыха, как правило, школьникам трудно самим настроиться на рабочий лад.

По ее словам, как отмечено в публикации "АиФ", взрослые должны и могут помочь в этом детям, обучая их постепенному переходу в ритм школьной жизни.

Для этого необходимо придерживаться следующих правил.

Уделите внимание восстановлению режима. Если ребенок за время каникул привык ложиться позже, постарайтесь постепенно отодвигать время пробуждения и отхода ко сну на более ранний период (в день не более, чем на 25-30 минут). Настрой на учебный процесс. Попросите ребенка подготовить рабочее место, составить список канцтоваров и книг, созвониться с одноклассниками. Можно предложить выполнить привлекательные задания на повторение пройденного материала. Не откладывайте на последний момент решение бытовых и организационных вопросов, связанных с подготовкой к школе. Чтобы избежать перегрузок, постарайтесь постепенно увеличивать количество внешкольных занятий (кружки, секции, репетиторы), начиная с одного-двух занятий в неделю. Оставьте в расписании дня привычные для школьника в летний период дневной отдых и ежедневные прогулки на свежем воздухе (1,5-2 часа). Чтобы избежать отрицательного отношения к учебе, не следует сравнивать ученика с более успешными одноклассниками. Гораздо полезнее обсудить, как можно ему помочь, чтобы улучшить собственные результаты. Если ребенок стал напряженным, расстроенным в связи с началом учебного года, не спешите его ругать. Постарайтесь спокойно поговорить о его чувствах и причинах переживаний.

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