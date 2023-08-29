Из лета в школу: как плавно вернуть ребенка к учебе
Фото: Zakon.kz
Учеба после каникул – непростой период для ребенка. Лето еще не закончилось, но именно сейчас – самое время подумать о том, что школа не за горами, сообщает Zakon.kz.
Медицинский психолог Александра Герасимова отмечает, что после летнего отдыха, как правило, школьникам трудно самим настроиться на рабочий лад.
По ее словам, как отмечено в публикации "АиФ", взрослые должны и могут помочь в этом детям, обучая их постепенному переходу в ритм школьной жизни.
Для этого необходимо придерживаться следующих правил.
- Уделите внимание восстановлению режима. Если ребенок за время каникул привык ложиться позже, постарайтесь постепенно отодвигать время пробуждения и отхода ко сну на более ранний период (в день не более, чем на 25-30 минут).
- Настрой на учебный процесс. Попросите ребенка подготовить рабочее место, составить список канцтоваров и книг, созвониться с одноклассниками. Можно предложить выполнить привлекательные задания на повторение пройденного материала.
- Не откладывайте на последний момент решение бытовых и организационных вопросов, связанных с подготовкой к школе.
- Чтобы избежать перегрузок, постарайтесь постепенно увеличивать количество внешкольных занятий (кружки, секции, репетиторы), начиная с одного-двух занятий в неделю.
- Оставьте в расписании дня привычные для школьника в летний период дневной отдых и ежедневные прогулки на свежем воздухе (1,5-2 часа).
- Чтобы избежать отрицательного отношения к учебе, не следует сравнивать ученика с более успешными одноклассниками. Гораздо полезнее обсудить, как можно ему помочь, чтобы улучшить собственные результаты.
- Если ребенок стал напряженным, расстроенным в связи с началом учебного года, не спешите его ругать. Постарайтесь спокойно поговорить о его чувствах и причинах переживаний.
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