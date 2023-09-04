Как чай влияет на развитие катаракты

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявил, что чай замедляет развитие катаракты, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, в чае содержатся катехины. Эти вещества, по словам врача, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Исследование, выявившее пользу напитка, проводилось в Китае. Его участники, употреблявшие больше двух чашек чая в день, столкнулись с неожиданным результатом.

"На 16% количество катаракт у этих людей было меньше", – заявил доктор.

Ранее педиатр Галина Филатова и семейный врач Наталья Маджугина рассказали Zakon.kz о том, как сделать так, чтобы школьники меньше болели и уставали, были более сообразительными и усидчивыми.

