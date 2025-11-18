#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак

Российский врач, ведущая шоу, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 05:40 Фото: msmsu.ru
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала анекдот мужчине, у которого подозревают онкологическое заболевание, сообщает Zakon.kz.

Гостем передачи стал мужчина, который сдал анализ на содержание простатического специфического антигена (ПСА) и узнал, что этот показатель у него повышен.

Герой программы рассказал, что врачи отправили его на МРТ, и по результатам этого исследования сочли, что у мужчины есть подозрения на рак предстательной железы. Он добавил, что ему предложили взять биопсию, однако мужчина отказался, так как его ничего не беспокоит.

Малышева призвала гостя программы все же сдать этот анализ, так как на первых стадиях онкологическое заболевание протекает бессимптомно. Она добавила, что рак простаты успешно лечится с помощью различных операций, после которых можно вести полноценную жизнь.

"Вспоминается анекдот. "Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?". "Конечно, будете!". "Вот здорово, а до операции не играл", – пошутила врач.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, как ей дается передвижение на инвалидной коляске.

Аксинья Титова
