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Медики назвали топ-продуктов, которые не дают спать по ночам

Медики назвали топ-продуктов, которые не дают спать по ночам Фото: pixabay
Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил пять продуктов, которые мешают уснуть, сообщает Zakon.kz

По информации МедикФорум среди таких продуктов шоколад, даже темный, сыр, чипсы, алкоголь и кофе.

"Если у вас проблемы со сном, одним из худших продуктов является шоколад, даже темный. В молоке и белом шоколаде много сахара, который может повысить уровень сахара в крови и нарушить сон. А темный шоколад по-прежнему содержит какао и часто кофеин, который является известным стимулятором. Еще одна еда, от которой стоит отказаться, если у вас проблемы со сном, — это сыр. Крепкий или выдержанный сыр содержит большое количество аминокислоты тирамина, которая помогает повысить бдительность", - отметил Строков.

О чипсах, итак все понятно - содержат много соли, которая обезвоживает организм и увеличивает задержку воды.

Если вы не можете представить себе свой день без чашки кофе, слишком большое его употребление может нанести вред вашему сну и ухудшить ваше общее самочувствие и состояние здоровья. Это происходит потому, что избыток кофеина может вызвать проблемы с циклом сна.

Гормон аденозин, который выделяется, когда нам пора спать, накапливается в нашем организме в течение дня, и чем больше его накапливается, тем более сонными мы становимся.

"Хотя чашка крепкого кофе может предотвратить сонливость, она также может нарушить цикл сна и бодрствования и остается в наше кровеносной системе дольше, чем многие думают. Периодом полураспада отличается в зависимости от индивидуальных особенностей, но в среднем составляет до шести часов", - говорит Строков.

Алкоголь действительно через определенный промежуток времени вызывает сонливость. Это заставить вас думать, что уснуть будет проще, но на самом деле ваш сон может стать фрагментированным, беспокойным, а иногда и тревожным.

"Алкоголь вызывает чрезмерное расслабление мышц, что приведет к храпу и изжоге.. При этом совместное употребление кофеина и алкоголя может способствовать хроническому циклу нарушений сна".

Ранее медики назвали продукты, которые вызывают усталость.

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