Как собрать школьника с утра без нервов и слез

Начался новый учебный год. Однако после лета бывает непросто войти в учебный ритм. Российский психолог Ольга Егоренкова подсказала, как родителям правильно будить, собирать и отправлять детей в школу, сообщает Zakon.kz.

Психолог Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России уверена, что правила и привычки помогут сделать утро школьника и родителей бодрым и продуктивным. Специалист отмечает, что ребенок со временем запомнит порядок действий и будет соблюдать его уже самостоятельно.

1. Собирать необходимые вещи и школьные принадлежности с вечера

Родителям необходимо вечером выделить 10-15 минут, чтобы собрать вместе со школьником портфель, подготовить одежду на утро, ланч-бокс. Младшим школьникам нужно помогать, для подростков достаточно напоминания.

2. Вовремя ложиться спать

Важное условие быстрого и легкого пробуждения – полноценный сон. Длительность ночного сна младшего школьника составляет около 10 часов, подростков средних и старших классов – 8-9 часов. За два часа до сна ограничьте использование гаджетов, телевизора и активных игр.

3. Мягкое пробуждение

В публикации "АиФ" отмечено, что свет положительно влияет на работу головного мозга. Не забудьте ранним утром открыть шторы в комнате ребенка. Кроме того, положительный настрой подарят веселая музыка и запах любимых блюд.

4. Выделяйте достаточное время на сборы

Также нужно вместе с ребенком рассчитать с запасом время для сборов в школу по утрам с учетом его темперамента. Постарайтесь воздержаться от критики и желания поторопить ребенка. Поощряйте стремление ребенка либо подростка все делать вовремя.

5. Демонстрируйте пример для подражания

Главное, не забывайте, что поведение родителя во многом ориентир для ребенка. Родителям следует постепенно передавать школьнику больше самостоятельности, учить его бережно относиться к своему времени и времени родителей, хвалить за успехи в самоорганизации.

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