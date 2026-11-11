Неожиданную пользу черно-белых фильмов для современных детей обнаружила психолог

Психолог Ольга Егоренкова объяснила, почему черно-белое кино, зачастую оставляющее детей равнодушными, тем не менее весьма полезно для них, сообщает Zakon.kz.

В интервью порталу "Москва 24" специалист рассказала, что обычные цветные фильмы влекут юных зрителей яркой картинкой, динамикой и визуальными эффектами. Однако черно-белые ленты способны заставить ребенка куда внимательнее следить за мимикой и жестами персонажей, прислушиваться к их репликам и глубже погружаться в повествование. А это помогает лучше понимать чувства людей, их переживания и причины поступков.

Однако выбирать кино, будь оно красочным или лишенным красок, следует, исходя из возраста и предпочтений чада.

Также старайтесь не отвлекать ребенка во время совместного просмотра, но разъясняйте ему непонятные термины или моменты.

После полезно обсудить увиденное и поинтересоваться, что запомнилось малышу больше всего, какие эмоции от увиденного он испытал.

К слову, ранее мы подготовили список лент для семейного киномарафона.