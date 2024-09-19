Как осенью укрепить иммунитет и избежать болезней

Осенью важно поддержать организм и подготовить его к зиме, употребляя больше продуктов, богатых витаминами. Располагает к этому изобилие полезных овощей и фруктов. Нутрициолог Елена Ушанская рассказала Zakon.kz, как питаться, чтобы избежать обострения серьезных заболеваний в межсезонье.

Что употреблять в осенний период для поддержания иммунитета?



Осенняя пора характеризуется изменениями в погоде, смене биоритмов. Организм человека реагирует на это снижением иммунитета, обострением многих хронических заболеваний. Какой должен быть рацион питания осенью, чтобы обезопасить себя, в том числе, и от осенней хандры и депрессии?

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская рассказала, что поддержать иммунную систему и организм в целом в этом период помогают витамин Д, витамин С и витамин А.

"Витамин Д может вырабатываться кожей под действием ультрафиолетовых лучей. Также витамин поступает с продуктами животного происхождения: рыбий жир, жирная рыба, яичный желток, молочные продукты. В осенний период рекомендуется его дополнительный прием в виде биологически активной добавки в соответствии с анализами присутствия его в крови. Достаточная обеспеченность данным витамином, когда показатели 30-100 Нг/мл 25 (ОН) D в сыворотке крови". Нутрициолог Елена Ушанская

Важен и витамин C, который помогает организму бороться с инфекциями, формировать кости, заживлять раны и осуществлять другие важные физиологические процессы.

Как отметила специалист, лучшими источниками витамина С являются: шиповник, смородина, облепиха, болгарский перец, цитрусовые, квашеная капуста. Ежедневный прием настоя из таких ягод позволит устранить дефицит данного витамина и обеспечить антиоксидантами, отметила специалист.

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Незаменим осенью и Витамин А – ретинол. Он участвует в поддержании нормального иммунитета, зрительной и репродуктивной функций организма, а также функции межклеточной коммуникации.

Витамин А в виде провитамина содержится в овощах и фруктах красно-оранжевого цвета: морковь, тыква, перец, абрикосы, а также в виде активного витамина в молочных и кисломолочные продуктах, печени, рыбе, яйцах.



"Кишечная микрофлора, находясь в состоянии динамического равновесия с окружающей средой, чутко реагирует на сезонные изменения. 70% иммунитета формируется именно здесь. Поддержание нормального микробиома важно для общего здоровья. Натуральные пробиотики и пребиотики могут сыграть в этом значительную роль". Елена Ушанская

Микробиом человека представляет собой совокупность всех микробов, населяющих организм человека.

Пребиотики – органические соединения, пищевые волокна, которыми питаются полезные бактерии в кишечнике.

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Для этого, посоветовала нутрициолог, следует включить в рацион ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и кимчи, комбуча (чайный гриб).



"Натуральные йогурты, простокваши содержат разнообразные пробиотические штаммы и полезные бактерии. Овощи и фрукты способствуют их росту и правильному пищеварению. Поддерживайте общий баланс питания, добавляя в рацион широкий ассортимент полезных продуктов", – заключила Елена Ушанская.

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При этом стоит помнить, что витамины не являются лекарством от всех болезней. Поэтому перед применением проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить недостаток того или иного компонента в вашем организме.



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