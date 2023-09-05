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Казахстанцам напомнили о губительном влиянии электромагнитных полей

Казахстанцам напомнили о губительном влиянии электромагнитных полей Фото: freepik
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК напомнили о влиянии электромагнитных полей (ЭМП) на здоровье человека, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте комитета, актуальность проблемы обеспечения электромагнитной безопасности определяется существенно возросшей угрозой здоровью населения, связанной с воздействием ЭМП, создаваемых антропогенными источниками излучений.

"Человек подвергается воздействию электромагнитных полей на селитебных территориях, в производственных условиях, в жилых, административных, офисных помещениях, в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях".Пресс-служба КСЭК

Санврачи напомнили, к каким неблагоприятным изменениям в организме приводят электромагнитные волны:

  • угнетение центральной нервной системы;
  • в сердечно-сосудистой системе;
  • нарушение морфологического состава крови.

По мнению специалистов КСЭК, чтобы избежать губительного влияния ЭМП, достаточно продуманно относиться к тому, какими электроприборами окружать себя и как их располагать дома:

  • не группировать электроприборы в одном месте, распределить их так, чтобы они не усиливали ЭМП друг друга;
  • не располагать электроприборы рядом с обеденным, рабочим столом, местами отдыха, сна;
  • детская комната подлежит тщательному мониторингу на предмет источников ЭМП, не допускать, чтобы в ней постоянно находились радиоуправляемые или электрические игрушки, планшет, смартфон, ноутбук;
  • включать электроприборы по очереди, а не все разом: мобильный телефон, компьютер, СВЧ-печь, телевизор должны работать в разное время;
  • изолировать базу радиотелефона из спальни и рабочего стола, создающую вокруг себя стабильное магнитное поле в радиусе 10 метров.
"Соблюдайте данные меры профилактики, берегите себя и свое здоровье!"Пресс-служба КСЭК

В начале мая 2023 года в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны рассказали, опасны ли электромагнитные излучения от антенн станций сотовой связи для здоровья человека. Подробнее можете прочитать здесь.

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