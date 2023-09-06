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Медики рассказали, как не подцепить вшей в школе и в детском саду

Медики рассказали, как не подцепить вшей в школе и в детском саду Фото: freepik
Санэпидемиологи напомнили родителям о профилактики педикулеза и рассказали о том, что нужно делать, если вши уже появились, сообщает Zakon.kz

Как рассказали специалисты, педикулез – распространенное паразитарное заболевание человека, возбудителем которого служат кровососущие насекомые – вши. Заражение происходит при тесном бытовом контакте, использовании вещей больного.

Первый признак – зуд, который является результатом аллергической реакции на слюну вшей, вводимую в кожу при кровососании.

А вообще вши — это маленькие насекомые, размером с кунжутное семечко. Они питаются небольшим количеством крови. Кроме того вши быстро ползают по коже головы, и тогда волосы буквально "шевелятся". Каждый день вши откладывают до 6–10 яиц, похожих на миллиметровые узелки. Их называют гнидами. Они плотно прикреплены к корням волос ближе к коже - там, где достаточно тепла, чтобы яйца созрели и вылупились. Гниды, расположенные на расстоянии более 6–7 мм от корня уже не представляют опасности.

Есть несколько видов вшей:

  • головные вши. Они и вызывают обычный головной педикулез. Головные вши не являются переносчиками инфекций.
  • платяные вши. Живут на одежде и в матрасах. Этот вид вшей действительно чаще встречается у людей, не следящих за гигиеной.
  • лобковые вши. Живут на коже лобковой области, но изредка поселяются в волосах на теле, бровях и ресницах.

Как можно заразиться

Вши не умеют летать и прыгать - только ползать. Поэтому заразиться можно при близком контакте голова к голове. Такое чаще случается в детских коллективах, когда дети сидят тесным кружком над захватывающей настольной игрой (ну или вокруг счастливого обладателя нового гаджета) или просто играют вместе. Можно заразиться при использовании общих головных уборов, подушек и аксессуаров для волос, но такое происходит достаточно редко. Дело в том, что вши очень чувствительны к голоду: питаются они 1–2 в день кровью человека, и больше суток "аут" не выживают. Если примерять шляпу по очереди - риск заражения есть, но если шляпа пролежала в шкафу больше двух суток - опасность миновала. Вши человека не приживаются на домашних питомцах, поэтому собаки и кошки не могут быть источником заражения, а при вспышке педикулеза им в свою очередь ничего не угрожает.

Лечение педикулеза у каждого конкретного больного должно осуществляться одновременно с противоэпидемическими мероприятиями (дезинсекция головных уборов, одежды, постельных принадлежностей и помещения и др.).

Уничтожение насекомых производится антипаразитарными средствами. Обработка, чистка нужны не только голове больного, но и его вещам. С одежды, постельного белья, личных предметов должны быть удалены все живые особи и гниды. Обычно убить вшей на теле больного совсем не сложно. Гораздо важнее удалить все гниды, как с тела, так и с предметов. Кроме того, важно выявить источник заражения, чтобы избежать повторного заражения.

Полезные советы

  • При использовании лекарственных препаратов всегда четко соблюдайте инструкцию.
  • Проверьте волосы всех членов семьи и одномоментно проведите обработку всем, у кого обнаружены гниды/вши.
  • Имейте в виду, что большинство средств легковоспламеняемы — поэтому после обработки волосы нельзя сушить феном.
  • Споласкивайте инсектицидные средства аккуратно, чтобы препарат не растекался по телу и не вызывал раздражение кожи — у старших детей иногда это проще сделать в раковине, чем в душе.
  • В коробке с шампунем/лосьоном против вшей обычно есть специальный частый гребень, который поможет вычесать гнид и вшей.
  • После использования лекарственного средства не мойте голову обычным шампунем в течение 1–2 дней.
  • В течение нескольких недель проверяйте голову ребенка. Если вшей нет, а гниды расположены на расстоянии 7 мм выше кожи, ребенок уже не заразен.
  • Уточните у врача школы/детского сада, когда можно приводить ребенка в учебное заведение: обычно дети допускаются уже на следующий день после обработки головы.

Как дезинфицировать квартиру и вещи

В этом нет необходимости, так как вши не могут долго жить без человека. Не стоит прибегать к помощи выездных бригад по дезинфекции или самостоятельно обрабатывать все вещи пестицидами. С тех пор, как все заболевшие были пролечены, нужно выполнить несколько простых шагов:

  • помыть с мылом все расчески, заколки, резинки и другие головные аксессуары;
  • постирать при высокой температуре постельное белье, полотенца и одежду, которую ребенок носил за два дня до начала лечения;
  • пропылесосить квартиру и мягкую мебель, провести обычную влажную уборку;
  • подушки и мягкие игрушки можно убрать в целлофановые пакеты на неделю-две, а зимой положить на балкон. За это время вши точно погибнут от голода и/или низкой температуры;
  • в самом крайнем случае можно уехать из квартиры на несколько дней, лишив вшей всех источников пищи.

И о профилактических мероприятиях:

  • необходимо избегать контакта "голова к голове" при играх и других мероприятиях;
  • не обмениваться личными вещами, такими как шляпы, шарфы, пальто, расчески, наушники и аксессуары для волос;
  • избегать хранения одежды в общих шкафах;
  • регулярно и тщательно соблюдать личную гигиену;
  • важно использовать только свои личные вещи и головные уборы;
  • производить еженедельную смену постельного белья;
  • использовать в бассейне резиновую шапочку.

И наконец чего делать не нужно:

  • использовать керосин, уксус и другие токсичные вещества;
  • надевать на голову целлофановые пакеты;
  • брить налысо или коротко стричь волосы;
  • использовать горчицу, соду, майонез и другие домашние средства с недоказанной эффективностью.

Ранее педиатры рассказали о том, как сделать так, чтобы школьники меньше болели и уставали, были более сообразительными и усидчивыми.

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