Медики рассказали, как не подцепить вшей в школе и в детском саду
Как рассказали специалисты, педикулез – распространенное паразитарное заболевание человека, возбудителем которого служат кровососущие насекомые – вши. Заражение происходит при тесном бытовом контакте, использовании вещей больного.
Первый признак – зуд, который является результатом аллергической реакции на слюну вшей, вводимую в кожу при кровососании.
А вообще вши — это маленькие насекомые, размером с кунжутное семечко. Они питаются небольшим количеством крови. Кроме того вши быстро ползают по коже головы, и тогда волосы буквально "шевелятся". Каждый день вши откладывают до 6–10 яиц, похожих на миллиметровые узелки. Их называют гнидами. Они плотно прикреплены к корням волос ближе к коже - там, где достаточно тепла, чтобы яйца созрели и вылупились. Гниды, расположенные на расстоянии более 6–7 мм от корня уже не представляют опасности.
Есть несколько видов вшей:
- головные вши. Они и вызывают обычный головной педикулез. Головные вши не являются переносчиками инфекций.
- платяные вши. Живут на одежде и в матрасах. Этот вид вшей действительно чаще встречается у людей, не следящих за гигиеной.
- лобковые вши. Живут на коже лобковой области, но изредка поселяются в волосах на теле, бровях и ресницах.
Как можно заразиться
Вши не умеют летать и прыгать - только ползать. Поэтому заразиться можно при близком контакте голова к голове. Такое чаще случается в детских коллективах, когда дети сидят тесным кружком над захватывающей настольной игрой (ну или вокруг счастливого обладателя нового гаджета) или просто играют вместе. Можно заразиться при использовании общих головных уборов, подушек и аксессуаров для волос, но такое происходит достаточно редко. Дело в том, что вши очень чувствительны к голоду: питаются они 1–2 в день кровью человека, и больше суток "аут" не выживают. Если примерять шляпу по очереди - риск заражения есть, но если шляпа пролежала в шкафу больше двух суток - опасность миновала. Вши человека не приживаются на домашних питомцах, поэтому собаки и кошки не могут быть источником заражения, а при вспышке педикулеза им в свою очередь ничего не угрожает.
Лечение педикулеза у каждого конкретного больного должно осуществляться одновременно с противоэпидемическими мероприятиями (дезинсекция головных уборов, одежды, постельных принадлежностей и помещения и др.).
Уничтожение насекомых производится антипаразитарными средствами. Обработка, чистка нужны не только голове больного, но и его вещам. С одежды, постельного белья, личных предметов должны быть удалены все живые особи и гниды. Обычно убить вшей на теле больного совсем не сложно. Гораздо важнее удалить все гниды, как с тела, так и с предметов. Кроме того, важно выявить источник заражения, чтобы избежать повторного заражения.
Полезные советы
- При использовании лекарственных препаратов всегда четко соблюдайте инструкцию.
- Проверьте волосы всех членов семьи и одномоментно проведите обработку всем, у кого обнаружены гниды/вши.
- Имейте в виду, что большинство средств легковоспламеняемы — поэтому после обработки волосы нельзя сушить феном.
- Споласкивайте инсектицидные средства аккуратно, чтобы препарат не растекался по телу и не вызывал раздражение кожи — у старших детей иногда это проще сделать в раковине, чем в душе.
- В коробке с шампунем/лосьоном против вшей обычно есть специальный частый гребень, который поможет вычесать гнид и вшей.
- После использования лекарственного средства не мойте голову обычным шампунем в течение 1–2 дней.
- В течение нескольких недель проверяйте голову ребенка. Если вшей нет, а гниды расположены на расстоянии 7 мм выше кожи, ребенок уже не заразен.
- Уточните у врача школы/детского сада, когда можно приводить ребенка в учебное заведение: обычно дети допускаются уже на следующий день после обработки головы.
Как дезинфицировать квартиру и вещи
В этом нет необходимости, так как вши не могут долго жить без человека. Не стоит прибегать к помощи выездных бригад по дезинфекции или самостоятельно обрабатывать все вещи пестицидами. С тех пор, как все заболевшие были пролечены, нужно выполнить несколько простых шагов:
- помыть с мылом все расчески, заколки, резинки и другие головные аксессуары;
- постирать при высокой температуре постельное белье, полотенца и одежду, которую ребенок носил за два дня до начала лечения;
- пропылесосить квартиру и мягкую мебель, провести обычную влажную уборку;
- подушки и мягкие игрушки можно убрать в целлофановые пакеты на неделю-две, а зимой положить на балкон. За это время вши точно погибнут от голода и/или низкой температуры;
- в самом крайнем случае можно уехать из квартиры на несколько дней, лишив вшей всех источников пищи.
И о профилактических мероприятиях:
- необходимо избегать контакта "голова к голове" при играх и других мероприятиях;
- не обмениваться личными вещами, такими как шляпы, шарфы, пальто, расчески, наушники и аксессуары для волос;
- избегать хранения одежды в общих шкафах;
- регулярно и тщательно соблюдать личную гигиену;
- важно использовать только свои личные вещи и головные уборы;
- производить еженедельную смену постельного белья;
- использовать в бассейне резиновую шапочку.
И наконец чего делать не нужно:
- использовать керосин, уксус и другие токсичные вещества;
- надевать на голову целлофановые пакеты;
- брить налысо или коротко стричь волосы;
- использовать горчицу, соду, майонез и другие домашние средства с недоказанной эффективностью.
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