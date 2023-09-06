Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сибирская язва: симптомы и профилактика заболевания

Сибирская язва: симптомы и профилактика заболевания Фото: pexels
Заместитель руководителя Медцентра УДП РК Людмила Бюрабекова рассказала, что сибирская язва – это особо опасная для людей и животных инфекция, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, болезнь поражает чаще всего кожу, реже – внутренние органы.

Основным местом сохранения бактерии сибирской язвы является почва, где возбудитель может находиться более 70 лет и в это время являться потенциальным источником заражения для сельскохозяйственных животных.

"Человек заражается сибирской язвой через мясо и мясопродукты, кровь, кости, кожу и шерсть больных животных. Также источником заражения могут быть вода, почва, навоз и воздух в производственных помещениях, зараженные спорами сибирской язвы", –  рассказала Бюрабекова.

По словам специалиста, возбудитель попадает на кожу и царапины человека и вызывает сибирскую язву. Заражение может передаваться при непосредственном употреблении зараженных продуктов (кишечная форма) или при вдыхании загрязненного микробами воздуха (легочная форма).

Клинические проявления у человека начинаются в течение нескольких часов или 4-7 дней с момента заражения.

Основными симптомами являются резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов, зудящее плотное пятнышко, которое переходит в язвочку и карбункул.

"При появлении первых признаков заболевания нельзя заниматься самолечением, а необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. При своевременном обращении к врачу и проведении специфического лечения заболевание, как правило, заканчивается полным выздоровлением", – рассказала она. 

Меры для предупреждения заражения сибирской язвой:

  • соблюдать правила личной гигиены при уходе за скотом и контакте с продуктами животноводства;
  • трупы павших животных самостоятельно не утилизировать;
  • в случае гибели животных от сибирской язвы туши животных должны сжигаться, а продукты питания, полученные от них, уничтожаться;
  • о каждом случае заболевания, вынужденного убоя или гибели животных сообщать ветеринарным специалистам, вакцинированных против сибирской язвы животных забивать только через 14 дней после проведенной прививки;
  • не приобретать у случайных лиц мясо и другие продукты животного происхождения, не прошедшие специальный ветеринарный контроль и не имеющие соответствующего разрешения на продажу;
  • лица, находившиеся в контакте с больными животными или людьми, подлежат активному врачебному наблюдению в течение двух недель.

Материал по теме

15 человек госпитализировали с сибирской язвой в Акмолинской области

Почти неделю село Ушкарасу в Акмолинской области закрыто на карантин. Там выявили опасную инфекцию – сибирскую язву. На границах установили блокпосты. Из поселка никого не выпускают.

Читайте также

Медики рассказали, как не подцепить вшей в школе и в детском саду

Топ-10 проверенных рецептов осенних заготовок

Казахстанцам напомнили о губительном влиянии электромагнитных полей

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев со студентами
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Женис Касымбек получил новую должность
Женис Касымбек получил новую должность
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал о происходящем за минуты до ЧП
Стрельба в бизнес-центре Алматы: охранник рассказал, что произошло за минуты до ЧП
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Кому звезды сулят сумасшедшую удачу до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления