Сибирская язва: симптомы и профилактика заболевания
По ее словам, болезнь поражает чаще всего кожу, реже – внутренние органы.
Основным местом сохранения бактерии сибирской язвы является почва, где возбудитель может находиться более 70 лет и в это время являться потенциальным источником заражения для сельскохозяйственных животных.
"Человек заражается сибирской язвой через мясо и мясопродукты, кровь, кости, кожу и шерсть больных животных. Также источником заражения могут быть вода, почва, навоз и воздух в производственных помещениях, зараженные спорами сибирской язвы", – рассказала Бюрабекова.
По словам специалиста, возбудитель попадает на кожу и царапины человека и вызывает сибирскую язву. Заражение может передаваться при непосредственном употреблении зараженных продуктов (кишечная форма) или при вдыхании загрязненного микробами воздуха (легочная форма).
Клинические проявления у человека начинаются в течение нескольких часов или 4-7 дней с момента заражения.
Основными симптомами являются резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов, зудящее плотное пятнышко, которое переходит в язвочку и карбункул.
"При появлении первых признаков заболевания нельзя заниматься самолечением, а необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. При своевременном обращении к врачу и проведении специфического лечения заболевание, как правило, заканчивается полным выздоровлением", – рассказала она.
Меры для предупреждения заражения сибирской язвой:
- соблюдать правила личной гигиены при уходе за скотом и контакте с продуктами животноводства;
- трупы павших животных самостоятельно не утилизировать;
- в случае гибели животных от сибирской язвы туши животных должны сжигаться, а продукты питания, полученные от них, уничтожаться;
- о каждом случае заболевания, вынужденного убоя или гибели животных сообщать ветеринарным специалистам, вакцинированных против сибирской язвы животных забивать только через 14 дней после проведенной прививки;
- не приобретать у случайных лиц мясо и другие продукты животного происхождения, не прошедшие специальный ветеринарный контроль и не имеющие соответствующего разрешения на продажу;
- лица, находившиеся в контакте с больными животными или людьми, подлежат активному врачебному наблюдению в течение двух недель.
Почти неделю село Ушкарасу в Акмолинской области закрыто на карантин. Там выявили опасную инфекцию – сибирскую язву. На границах установили блокпосты. Из поселка никого не выпускают.