Топ-10 полезных фруктов

Теплый сентябрь – самое подходящее время, чтобы укрепить свой иммунитет витаминами перед холодами, а лучший источник витаминов, как известно, – фрукты. Редакция Zakon.kz подобрала 10 самых полезных фруктов, которые, по мнению врачей, помогут подготовить ваш организм к зиме.

Яблоко

Открывает наш список топ-10 самых полезных фруктов яблоко. Калий, который содержится во фрукте, нормализует кислотный, водный и электролитный баланс, регулирует давление. Железо способствует транспортировке электронов, кислорода, предотвращает анемию, атрофический гастрит, миокардиопатию.

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Яблоко – один из самых полезных фруктов для женщин: из него готовят косметические средства, оказывающие омолаживающее воздействие на кожу. Также употребление яблок благотворно влияет на укрепление здоровья сердца, костей, снижает риск сахарного диабета, облегчает состояние при астме.

Груша

Груша – близкий родственник яблока. Концентрация минералов и витаминов этого фрукта увеличивается примерно в 4-5 раз в сушеных фруктах, но также растет количество сахара и калорийность, поэтому сушеные груши не рекомендуются людям, которые придерживаются диеты для похудения.

Фото: Zakon.kz

Груша включает в состав витамины-антиоксиданты, калий, кремний, железо, кобальт, медь. Богатое содержание пектина улучшает работу кишечника, способствует выведению токсинов, снижает уровень холестерина.

Киви

В отличие от груши, диетологи рекомендуют употреблять фрукт именно худеющим людям благодаря тому, что он отличается низкой калорийностью. Киви содержит высокую концентрацию витаминов C и K и минералов – калия и меди. Витамин K благотворно влияет на свертываемость крови, повышает уровень протромбина, укрепляет стенки сосудов.

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Киви – один из самых полезных продуктов для беременных. Он обеспечивает будущего малыша витаминами, улучшает доставку кислорода к тканям, помогает в усвоении железа, поддерживает здоровье плаценты.

Персик

Персик обладает антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он богат витаминами A, C, E, K и группы B, минералами, эфирными маслами, пектином, органическими кислотами. Плод полезно употреблять при болезнях ЖКТ, почек, ревматизме, подагре, остеохондрозе, артрите. Персик – один из самых полезных фруктов для мужчин: он содержит цинк, положительно воздействующий на работу предстательной железы и гормональный фон.

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Апельсин

Благодаря высокому содержанию пищевых волокон фрукт улучшает пищеварение, стимулирует размножение полезной микрофлоры. Клетчатка помогает при диабете первого и второго типа, способствуя снижению уровня сахара, усвоению глюкозы.

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Употребление апельсина способно улучшить здоровье кожи, предотвратить преждевременное старение. Нутриенты, входящие в состав фрукта, ускоряют выработку коллагена, который избавляет от мелких морщин, а также защищают от вредного воздействия ультрафиолета.

Нектарин

Употребление этого фрукта поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Фосфор, содержащийся в плоде, способствует здоровому функционированию почек, укреплению костей. Цинк помогает при аллергии, предотвращает шелушение кожи, морщины, ускоряет заживление ран.

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Нектарин полезен при беременности. Он ускоряет метаболизм, кроме того, является природным антидепрессантом. Для насыщения организма будущей маме рекомендуется съедать 2-3 плода ежедневно.

Мандарин

Брат апельсина, мандарин богат витамином A, благотворно влияющим на здоровье глаз, костей, кожи. Также фрукт содержит антиоксиданты – витамины C, E и флавоноиды, которые помогают при лечении ожирения, диабета второго типа, кардиологических болезней. В мандарине высокое содержание лимонена и каротиноидов: эти вещества снижают риск онкологических заболеваний.

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Лимон

Благодаря концентрации жизненно необходимых витаминов и минералов ученые относят лимон к одному из самых полезных фруктов для здоровья. Лимон содержит витамины группы B, E, PP и минералы — калий, кальций, фосфор.

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Употребление фрукта способствует похудению, поскольку это низкокалорийный продукт, хорошо ускоряющий метаболизм. Лимон повышает тонус тела и снижает усталость после занятий спортом. Сок и мякоть плода укрепляют суставы, снижают воспаление при артрите. Также фрукт благотворно воздействует на нервную систему, снимает раздражительность и стресс.

Манго

Сладкие сочные плоды часто употребляют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Фрукт обладает слабительным, желчегонным и мочегонным свойствами. Из-за высокой концентрации витаминов группы B фрукт улучшает память и качества сна.

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Благодаря высокому содержанию витаминов A и С манго полезен для профилактики респираторных заболеваний, сахарного диабета, нарушений работы нервной, сердечно-сосудистой системы, нефрита. Манго содержит большую концентрацию витамина A, который благотворно влияет на здоровье глаз. Плод укрепляет сердечную мышцу, улучшает работу мозга. Манго помогает организму женщин во время критических дней, устраняя развитие малокровия.

Банан

Банан имеет сбалансированный состав и включает много антиоксидантов. Он содержит большую концентрацию витаминов B6, C, калия, кремния и марганца. Банан защищает от инсульта, гипертонии, помогает в борьбе с лишним весом, профилактике диабета второго типа.

Фото: pixabay

Регулярное употребление бананов предотвращает риск развития сахарного диабета второго типа. Также фрукт защищает от старения: он содержит антиоксиданты катехины, противостоящие окислительным процессам и восстанавливающие клетки.