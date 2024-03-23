Топ полезных фруктов, необходимых весной

Весной выбор фруктов незначителен и уступает летнему сезону, но это не значит, что нужно переходить на прием только витаминных препаратов. Zakon.kz узнал, какие фрукты станут богатым источником важных для организма микроэлементов и витаминов.

Большинство полезных для здоровья фруктов хорошо известны и часто бывают на нашем столе.

Яблоки. Хотя к весне запасы витаминов в яблоках снижаются, плоды остаются фаворитами среди полезных фруктов в весенний период. Яблоки богаты пектином – вещество, необходимое для нормального пищеварения. Клетчатка, входящая в состав яблок, схожа по действию с абсорбентом, который стимулирует перистальтику кишечника. Помимо этого, органические кислоты, содержащиеся в плодах, улучшают работу печени. Возможно, поэтому при регулярном употреблении яблок замечено снижение показателя плохого холестерина. Другие полезные вещества – флавоноид эпикатехина и калий, оба благотворно влияют на сердечно-сосудистую деятельность организма. Перечень полезных веществ, содержащихся в яблоках, можно продолжить, к примеру, витамин А необходим для нормальной работы иммунной и эндокринной систем. Другой микроэлемент – флавоноид кверцетин – защищает клетки мозга и нервных волокон от повреждений, что способствует нормальной деятельности центральной нервной системы.

Апельсины. Известно, что в цитрусовых содержится в большом количестве витамин С, являющийся антиоксидантом и строительным материалом для иммунной системы. Помимо это, витамин С помогает поддерживать необходимый уровень железа в крови, участвуя в обменных процессах. К слову, в апельсинах содержится не только витамин С, но и фолиевая кислота. Это вещество необходимо для нормальной работы нервной и репродуктивной систем человека. Другой важный элемент, содержащийся в апельсинах, –калий. Вещество благотворно влияет на работу сердца, снижает уровень артериального давления.

Дополнительный аргумент отдать предпочтение апельсинам и другим цитрусовым – для весны они остаются еще сезонными фруктами.

Киви. Этот зеленый фрукт с запахом клубники считается рекордсменом по количеству содержащегося в нем витамина С – 180 миллиграммов на 100 граммов мякоти. Помимо этого, киви богат витаминами группы B, кальцием, фосфором, йодом, железом, и цинком. Замечена также способность фрукта замедлять процесс всасывания простых сахаров, поэтому медики рекомендуют съесть киви перед тем, как перейти к сладкому десерту. Интересно, что другой элемент – актинидин, входящий в состав киви, напротив, влияет на улучшение усвоения белковой пищи. Фермент очень активен, поэтому, если съесть много плодов за раз, то может появиться неприятное и болезненное першение в горле по типу легкого ожога.

Бананы. Фрукт богат содержанием пектина, калия, фтора, натрия, витаминов группы В и других полезных веществ. Помимо этого, бананы относятся к высокоэнергетическим продуктам, употребив которые человек заряжается бодростью и хорошим настроением. У данного действия имеется научное объяснение: в бананах содержится вещество триптофан. Элемент стимулирует синтез в организме гормона радости – серотонина. Осторожным с употреблением бананов нужно быть людям с избыточным весом и проблемами с уровнем сахара в крови.

Ананас. Полезным фруктом ананас делает содержание в нем важных микроэлементов: марганца, кальция, и железа. Доказаны также другие полезные свойства – ананас является отличным источником клетчатки, что способствует улучшению пищеварения и очищению кишечника. Помимо этого, элементы, содержащиеся во фрукте, способствуют стабилизации уровня сахара в крови. В ананасах содержатся такие важные для здоровья человека элементы, как бромелаин и витамин С. Оба обладают мощным противовоспалительным действием, поддерживают состояние иммунной системы и снижают риск возникновения сердечных болезней. Дополнительный и премиальный бонус – фрукт имеет низкую калорийность.

Авокадо. Авокадо богат полезными веществами и обладает высокой питательной ценностью. Жиры, входящие в состав фрукта, участвуют в образовании мембран клеток головного мозга и передаче нервных сигналов, препятствуют образованию атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах, способствуют улучшению обменных процессов и участвуют в синтезе гормонов. Помимо этого, жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, помогают организму в усвоении жирорастворимых витаминов А, D, Е, К и каротиноидов. Замечено благотворное влияние от регулярного употребления фрукта для зрения. Объясняется это содержанием в авокадо полезных микроэлементов: лютеина, зеаксантина и каротиноидов.

Гранат. Фрукт богат витаминами В6, К и С, которые позитивно действуют на иммунную систему, работу центральной нервной системы и состояние крови.

Помимо фруктов, хорошо включать в весенний рацион замороженную ягоду: клубнику, смородину, малину, ежевику. Заморозка считается самым щадящим способом консервации, и полезные витамины и микроэлементы хорошо сохраняются.

Ранее Zakon.kz писал, как адаптироваться к смене сезона, чтобы сохранить здоровье и благополучие. Материал можно прочесть здесь.