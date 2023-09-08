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О пользе тыквы рассказала нутрициолог

О пользе тыквы рассказала нутрициолог Фото: pixabay
Российский нутрициолог Екатерина Шаповалова рассказала о полезных свойствах самого главного плода осени, тыквы, сообщает Zakon.kz.

Самый осенний плод, тыква, очень полезен для всего организма человека. Нутрициолог Екатерина Шаповалова рассказала, чем богата тыква и как ее можно приготовить, передает Вечерняя Москва.

"Из этого плода готовят супы, каши, салаты, пироги и запеканки. Тыква и ее семена богаты различными витаминами и минералами", – говорит специалист по правильному питанию.

В химическом составе тыквы содержатся калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо и цинк. Особенно ценными являются семена тыквы: в их состав входят каротиноиды, фосфолипиды, фосфатиды, стерины и флавоноиды.

Нутрициолог добавила, что в плоде содержится в среднем в четыре-пять раз больше бета-каротина, чем в моркови, а это положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память. Также в овоще присутствует витамин Е, он повышает защитные функции организма.

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