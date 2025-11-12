#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Советы

Чем полезна сырая тыква и кому ее нельзя есть

тыква и стакан, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:52 Фото: pexels
Тыква – символ осени и источник множества полезных веществ. Оказывается, ее можно употреблять не только в запеченном или вареном виде, но и сырой – добавляя в салаты или смузи, сообщает Zakon.kz.

Почему сырая тыква полезна

По словам эндокринолога Маргариты Белоусовой, сырая тыква безопасна и сохраняет максимум витаминов. В 100 г продукта – всего 26 ккал, много клетчатки и воды, а также витамины A, C, E, калий, магний и железо.

Главная особенность – высокое содержание провитамина А. Его в пять раз больше, чем в моркови. Этот элемент укрепляет зрение, иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями.

Тыква также:

  • нормализует артериальное давление и работу сердца;
  • действует как мягкое мочегонное средство;
  • улучшает пищеварение и очищает организм от токсинов;
  • помогает снижать вес благодаря низкой калорийности.

Интересно, но, как отмечено в публикации издания РБК Life, регулярное употребление сырой тыквы (по 300-400 г в день) поддерживает обмен веществ и может быть полезно людям с диабетом.

Осторожно: кому не стоит

Несмотря на пользу, сырая тыква подходит не всем.

Ее не рекомендуют при гастрите и заболеваниях ЖКТ, а также при аллергии. Детям до года овощ давать нельзя – их кишечник еще не готов к такой клетчатке.

Перед употреблением тыкву нужно тщательно вымыть и есть в умеренных количествах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:52
На 15 лет дольше: эксперт по долголетию раскрыл секрет

Ранее мы рассказывали, что яйца – привычный и доступный продукт, богатый белком, витаминами и минералами. По мнению диетолога Сьюзен Кэмпбелл, если нет сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и уровень холестерина нормальный, можно съедать одно целое яйцо ежедневно. При наличии проблем со здоровьем рекомендуется ограничиться 3-4 яйцами в неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
О пользе тыквы рассказала нутрициолог
08:18, 08 сентября 2023
О пользе тыквы рассказала нутрициолог
Тыква: полезные свойства
11:42, 20 октября 2023
Тыква: полезные свойства
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
01:21, 04 декабря 2022
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: