Чем полезна сырая тыква и кому ее нельзя есть

Тыква – символ осени и источник множества полезных веществ. Оказывается, ее можно употреблять не только в запеченном или вареном виде, но и сырой – добавляя в салаты или смузи, сообщает Zakon.kz.

Почему сырая тыква полезна

По словам эндокринолога Маргариты Белоусовой, сырая тыква безопасна и сохраняет максимум витаминов. В 100 г продукта – всего 26 ккал, много клетчатки и воды, а также витамины A, C, E, калий, магний и железо.

Главная особенность – высокое содержание провитамина А. Его в пять раз больше, чем в моркови. Этот элемент укрепляет зрение, иммунитет и помогает организму бороться с инфекциями.

Тыква также:

нормализует артериальное давление и работу сердца;

действует как мягкое мочегонное средство;

улучшает пищеварение и очищает организм от токсинов;

помогает снижать вес благодаря низкой калорийности.

Интересно, но, как отмечено в публикации издания РБК Life, регулярное употребление сырой тыквы (по 300-400 г в день) поддерживает обмен веществ и может быть полезно людям с диабетом.

Осторожно: кому не стоит

Несмотря на пользу, сырая тыква подходит не всем.

Ее не рекомендуют при гастрите и заболеваниях ЖКТ, а также при аллергии. Детям до года овощ давать нельзя – их кишечник еще не готов к такой клетчатке.

Перед употреблением тыкву нужно тщательно вымыть и есть в умеренных количествах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

