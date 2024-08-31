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Какая погода ожидает казахстанцев в сентябре, рассказали синоптики

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес, парк, осенний парк, парк осенью, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 14:31 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики опубликовали консультативный прогноз на сентябрь 2024 года. Какая погода ожидает казахстанцев в первый месяц осени, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сентябрь для жителей большинства областей страны будет прохладным и дождливым. Лишь в начале месяца на западе Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков.

"В северной половине страны в сентябре ожидаются частые осадки. Перерывы будут кратковременными в течение 1-3 дней. В отдельные дни по республике прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. В северной половине страны чаще ожидаются туманы", – сообщает "Казгидромет".

В первой декаде сентября температура воздуха ожидается:

  • на западе страны ночью в пределах +8+15°С, днем +23+30°С;
  • на юго-западе республики ночью +17+25°С, днем +28+35°С, лишь в отдельные дни – небольшое понижение температуры;
  • в Актюбинской области ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3+10°С до +10+15°С, днем от +17+25 °С до +22+27°С;
  • в Костанайской области ночью от +2+7°С, на почве вероятны заморозки до +8+13°С, днем от +10+18°С до +17+25°С;
  • в северных и центральных регионах Казахстана похолодает ночью до +2+10°С, но почве возможны заморозки 2°, днем до +8+15°С, в конце декады ожидается небольшое повышение температурного фона;
  • на востоке республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8+16°С до +2+7°С, во второй половине декады вероятны заморозки, днем от +12+23°С до +17+25°С;
  • на юге и юго-востоке страны также прогнозируется колебание температуры воздуха днем от +22+30°С до +17+23°С.

Температура воздуха во второй и третьей декадах сентября:

  • на севере, в центре и на востоке республики ночные температуры составят +3+8°С, в отдельных районах могут наблюдаться заморозки, днем воздух будет прогреваться от +12+19°С до +21+26°С;
  • на западе и в южных регионах страны температура воздуха прогнозируется ночью +7+15°С, во второй половине месяца на поверхности почвы возможны заморозки, днем ожидается колебание температуры воздуха от +25+35°С до +15+23°С.

В третьей декаде сентября в северных, центральных и восточных регионах возможен переход дождя в снег.

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