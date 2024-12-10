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Почему опасно носить зимой угги

чем опасны угги зимой, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 01:56 Фото: pixabay
Хирург Александр Умнов предупредил, что носить зимой угги опасно, сообщает Zakon.kz.

Специалист заявил, пишет News.ru, что такая обувь может деформировать стопу и вызывать боли в коленях.


"В них складывается неправильная походка, так как нога в них не закреплена, она не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка. С каждым шагом нога получает микротравмы. Из-за полного отсутствия каблука пятка постепенно опускается", – рассказал Умнов.

По его словам, детям вообще желательно их не носить.

Ранее сообщалось, какие продукты ускоряют процесс старения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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