Почему опасно носить зимой угги

Хирург Александр Умнов предупредил, что носить зимой угги опасно, сообщает Zakon.kz.

Специалист заявил, пишет News.ru, что такая обувь может деформировать стопу и вызывать боли в коленях.





"В них складывается неправильная походка, так как нога в них не закреплена, она не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка. С каждым шагом нога получает микротравмы. Из-за полного отсутствия каблука пятка постепенно опускается", – рассказал Умнов.

По его словам, детям вообще желательно их не носить.

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