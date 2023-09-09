Медики рассказали, чем грозит передозировка кофе
По ее словам, речь идет об употреблении более четырех чашек этого крепкого напитка в день.
Как пишет "Москва 24" Соломатина отметила что при избытке кофеина может быть тахикардия вплоть до дрожания рук, повышение давления, головная боль, ощущение тошноты.
Из-за передозировки кофе в организме начинается обезвоживание, признаками которого являются спутанность сознания, неспособность сосредоточиться, а также сухость во рту, отметила Соломатина.
Кроме того большое количество кофе плохо влияет на нервную систему — могут появиться раздражительность, тревожность и плаксивость. Соломатина добавила, что чрезмерное употребление кофе может обернуться диареей из-за того, что напиток отчасти обладает послабляющим действием.
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