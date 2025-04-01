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Развеян миф о вреде растворимого кофе

растворимый кофе, польза, вред , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 00:12 Фото: pixabay
Растворимый кофе — не такой вредный напиток, как принято считать. Об этом заявила российский диетолог Елена Соломатина в День растворимого кофе, сообщает Zakon.kz.

В интервью NEWS.ru она отметила, что слухи о его опасности для здоровья значительно преувеличены.

Эксперт пояснила, что в процессе производства растворимого кофе кофейные зерна проходят вымачивание, термическую и паровую обработку, а затем сушку, превращаясь в порошок, гранулы или сублимат. Несмотря на потерю части вкусовых и ароматических свойств, основные компоненты, такие как кофеин, минералы, масла и органические кислоты, сохраняются.

"Качественный растворимый кофе не только не вреден, но также удобен в использовании, особенно если нужно быстро приготовить напиток", — отметила диетолог.

Однако Соломатина призвала внимательно относиться к выбору производителя: "Важно выбирать проверенного производителя, так как дешевый кофе часто содержит примеси, такие как цикорий, ячмень или даже ароматизаторы и красители".

Она также порекомендовала способ заваривания холодной водой, популярный в Греции: "Холодный фраппе хорошо спасает от жары". При этом врач предупредила о вреде популярных смесей: "Будьте осторожнее со смесями "3 в 1", поскольку в них обычно есть сахар, пальмовое масло и ароматизаторы".

"В целом растворимый кофе — это удобный вариант, и бояться его не стоит, если он хорошего качества", — резюмировала Соломатина.

Ранее химики рассказали удивительные факты о свойствах кофе. Специалисты пояснили, что этот напиток способствует здоровью кишечника и замедляет процессы старения.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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