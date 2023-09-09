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Названы упражнения для идеальной талии, подходящие офисным работникам

тренеры дали советы для проработки пресса Фото: pexels
Фитнес-эксперты дали советы для быстрого достижения тонкой талии. По их мнению, новые тренировочные приемы помогут максимально проработать мышцы пресса и кора, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Брукбраш посоветовал упражнения на баланс для достижения тонкой талии. Его слова приводит Shape.

Брукбраш отметил важность правильной осанки и выполнения упражнений на баланс, поскольку они позволят проработать зоны всего тела, но прежде всего задействуют поперечную мышцу живота и глубокие мышцы.

"В первую очередь они нацелены на поперечную мышцу живота и глубокие мышцы, прорабатывая талию на 360 градусов", – отметил тренер.

Так, по мнению специалиста, наиболее эффективны для достижения тонкой талии прыжки, движения, имитирующие метание копья или ядра, энергичные удары руками и ногами, работа с молотом, поскольку все они включают в работу мышц кора и пресса.

Его коллега Кира Стокс добавила, что проработать мышцы живота помогут приседания.

"Когда вы опуститесь в присед, вы должны подтянуть пупок, активизируя мышцы тазового дна для защиты нижней части спины, и сжать ягодичные мышцы, чтобы заставить работать и мышцы кора", – пояснила тренер.

Немаловажно по мнению фитнес-экспертов следить за осанкой. Работа над осанкой является недооцененным и малоиспользуемым методом работы с прессом

То, что вы вынуждены проводить часы и годы в офисном кресле, не значит, что вы не можете поработать над мышцами пресса. Чтобы удерживать правильное положение позвоночника, а заодно прорабатывать мышцы пресса, тяните таз и пупок навстречу друг другу, как если бы вы выполняли упражнения Кегеля, – добавила Кира.

Тренер считает, что после систематического выполнения этих упражнений, человек начнете делать это автоматически, не задумываясь.

"Вы можете выполнять это упражнение "пупок-таз" в течение 30 секунд несколько раз в течение дня, когда сидите за рабочем столом, в машине или стоите в очереди на кассе супермаркета", – советует спортивный тренер.

Ранее специалисты дали несколько ключевых рекомендаций для упругого пресса.

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