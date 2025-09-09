Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников

Фитнес-тренер Денис Рябков рассказал, какие упражнения подойдут людям с малоподвижным образом жизни, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит "Пятый канал".

По словам эксперта, все упражнения можно выполнять прямо в офисе. Понадобятся обычный офисный стол, стул и две бутылки воды. В список вошли:

Отжимания от возвышенности;

Приседания;

Обратные отжимания;

Подъем веса перед собой;

Прыжки "ноги врозь, руки врозь".

Рябков подчеркивает, что любую тренировку стоит начинать с разминки. А выполнять комплекс из пяти упражнений он рекомендует в пять подходов, распределённых в течение дня:

"Первый – утром после прихода на работу, второй – перед обедом, третий – после обеда, последние два – в конце рабочего дня", – отметил специалист.

Такая нагрузка, по мнению тренера, поможет поддерживать активность даже при сидячей работе.

