Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников
Фитнес-тренер Денис Рябков рассказал, какие упражнения подойдут людям с малоподвижным образом жизни, сообщает Zakon.kz.
Его слова приводит "Пятый канал".
По словам эксперта, все упражнения можно выполнять прямо в офисе. Понадобятся обычный офисный стол, стул и две бутылки воды. В список вошли:
- Отжимания от возвышенности;
- Приседания;
- Обратные отжимания;
- Подъем веса перед собой;
- Прыжки "ноги врозь, руки врозь".
Рябков подчеркивает, что любую тренировку стоит начинать с разминки. А выполнять комплекс из пяти упражнений он рекомендует в пять подходов, распределённых в течение дня:
"Первый – утром после прихода на работу, второй – перед обедом, третий – после обеда, последние два – в конце рабочего дня", – отметил специалист.
Такая нагрузка, по мнению тренера, поможет поддерживать активность даже при сидячей работе.
