#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Советы

Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников

офисная работа , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 19:23 Фото: freepik
Фитнес-тренер Денис Рябков рассказал, какие упражнения подойдут людям с малоподвижным образом жизни, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит "Пятый канал".

По словам эксперта, все упражнения можно выполнять прямо в офисе. Понадобятся обычный офисный стол, стул и две бутылки воды. В список вошли:

  • Отжимания от возвышенности;
  • Приседания;
  • Обратные отжимания;
  • Подъем веса перед собой;
  • Прыжки "ноги врозь, руки врозь".

Рябков подчеркивает, что любую тренировку стоит начинать с разминки. А выполнять комплекс из пяти упражнений он рекомендует в пять подходов, распределённых в течение дня:

"Первый – утром после прихода на работу, второй – перед обедом, третий – после обеда, последние два – в конце рабочего дня", – отметил специалист.

Такая нагрузка, по мнению тренера, поможет поддерживать активность даже при сидячей работе.

Ранее мы сообщали, что есть семь важных сигналов организма, которые нельзя игнорировать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
С заботой о самом дорогом: как правильно подобрать детское автокресло
Советы
15:59, Сегодня
С заботой о самом дорогом: как правильно подобрать детское автокресло
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
Советы
10:52, Сегодня
Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной
Чего ждать от дня трех девяток – 9 сентября 2025 года
Советы
10:46, Сегодня
Чего ждать от дня трех девяток – 9 сентября 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: