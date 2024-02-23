Названа самая вредная для питания рыба

Российский гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала три запрещенные группы рыб, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале врач написала, что рыба – знаменитый источник омеги-3, лучшего антиоксиданта и победителя воспаления в организме, но не всякая рыба полезна.

По словам Лебедевой, есть три запрещенные группы рыб, которые вреда дают больше, чем пользы. Их есть крайне нежелательно.

3 место – группа карповых: сазан, карась, чехонь, вобла, язь. Эта категория содержит в себе описторхов – печеночных паразитов, которые могут поражать человеческую печень.

2 место – группа хищников: акула, рыба-меч, тунец, макрель, марлин. Они носители тяжелых металлов – ртути и кадмия, которые отравляют наше тело, накапливаясь во всех органах.

Победители опасного марафона – группа падальщиков: сом, пангасиус, тилапия. Они едят все подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами. Думаю, никому бы не хотелось есть такую рыбу.

Гастроэнтеролог советует употреблять мелких рыб: во-первых, они живут недолго, из-за чего не накапливают металлов, во-вторых, не жуют потенциальных переносчиков зла.

"Советую есть кету, сельдь, горбушу, треску, минтая, скумбрию. Либо же ешьте водоросли, мидий, креветок и кальмаров – они и вовсе безобидны, а полезнейшей омеги-3 в них море", – отметила Лебедева.

Врач также напомнила, что именно рыба содержит нужное количество омеги-3, которая защищает сосуды, профилактирует рак, сахарный диабет, снижение зрения, болезнь Альцгеймера – она почти супергерой в мире нашего организма.

Ранее другой российский врач назвала семь золотых правил снижения веса.