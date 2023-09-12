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Кому противопоказан авокадо

Кому противопоказан авокадо Фото: pixabay
Российский врач-невролог рассказала о вреде авокадо для людей, склонных к головным болям и мигреням, сообщает Zakon.kz.

Популярный плод авокадо, который так популярен из-за своих полезных свойств содержит в себе тирамин. Именно он может провоцировать головные боли и мигрени. Об этом специалист Ольга Бойко рассказала Известиям.

По словам врача-невролога, тирамин также содержится в нескольких продуктах в дозах, которые будут опасны для группы риска по мигрени.

"Это шоколад, орехи, авокадо, из алкоголя – красное вино. Кроме того, твердые сорта сыра. Это те провоцирующие моменты, которые могут усиливать и только усугубить состояние", – говорит эксперт.

Ранее выпускница Медицинской школы Назарбаев университета Карина Тапинова рассказала Zakon.kz, к чему может привести бесконтрольное употребление БАДов.

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